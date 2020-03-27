Служба скорой помощи работает в обычном режиме - Минздрав

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Новости темы "Распространение коронавируса"
27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба скорой помощи работает в обычном режиме, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.
"Служба скорой помощи работает в обычном режиме. Ежедневно контролируем количество выездов скорой в регионах. Увеличения числа вызовов в связи с COVID-19 нет", - сказала Елена Богдан.
В контакт-центрах для госпитализации людей, контактировавших с зараженными, имеется 2221 свободное место, поэтому никакого переполнения нет.
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