Служба такси помогает Белорусскому Красному Кресту с доставкой горячих обедов пожилым

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В начале мая Белорусское общество Красного Креста и Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау (IBB Minsk) запустили проект "Шчыры абед" по доставке бесплатных горячих обедов на дом одиноким пожилым людям, бывшим узникам концлагерей и пострадавшим от войны. Недавно к инициативе присоединился один из сервисов такси, который помогает развозить волонтеров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БОКК.

Волонтер и водитель, работающий с сервисом такси, составляют экипаж. Поездки компенсируются службой такси. Горячие обеды готовит ресторан, а волонтеры доставляют их бесконтактно прямо до двери квартиры - чтобы получить набор, людям не нужно выходить из дома.

"Появление нового партнера решает острый для нас вопрос с доставкой. У многих волонтеров нет личного автомобиля. Теперь можно быстрее доставлять еду и посещать больше людей", - отметила заместитель генсекретаря БОКК Романия Cкоморошко.

Волонтеры проходят в Белорусском обществе Красного Креста инструктаж по мерам безопасности в период пандемии, им также выдаются маски, перчатки и дезинфицирующие средства. А пожилые люди вместе с горячим питанием получают памятку о бесконтактной доставке и брошюру по профилактике и защите от вируса.-0-