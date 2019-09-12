Служба в СК глазами следователей двух поколений

В Беларуси 12 сентября отмечают День сотрудника органов предварительного следствия. Призванием этих людей стало стремление докопаться до истины: воссоздать по крупицам картину происшествия и установить его главных действующих лиц. В профессиональный праздник корреспондент БЕЛТА встретилась и побеседовала с представителями династии следователей. Профессиональный путь заместителя начальника Кобринского районного отдела Следственного комитета подполковника юстиции Сергея Селяха начался в 1998 году. По его стопам пошел племянник Максим Селях, который уже дослужился до звания капитана.

- Сергей Иванович, был ли выбор будущей профессии осознанным?

- Однозначно. Если бы не желание, не было бы поступления на следственно-экспертный факультет Академии МВД и службы на протяжении более чем 20 лет. Детальных представлений о будущей работе у меня не было, потому что никто из родственников в этой сфере не трудился. В самом начале карьеры работать приходилось с утра до вечера, многое писали вручную. Несмотря на какие-то сложности, в своей мечте я не разочаровался.

- Количество расследованных вами уголовных дел перевалило за тысячу, а помните ли свой первый выезд на место преступления? Вероятно, есть и другие случаи, которые особенно врезались в память?

- Первый выезд был на кражу из чердака в многоквартирном доме. Особенно ярких впечатлений не осталось, но все равно было интересно. Конечно, позже случались происшествия, которые врезались в память. Например, в начале 2000-х в Кобрине было распространено мошенничество: представители этнических меньшинств давили на жалость, а потом выносили из домов людей деньги и украшения. На уловку попалась маленькая девочка, которая отдала злоумышленникам крупную сумму - все накопления родителей на квартиру.

В то же время в городе произошло еще одно резонансное преступление. Двое местных парней и их приятель из Пружанского района ворвались в квартиру одинокой женщины, связали ее и пытали лезвием. Вынесли из дома практически все: деньги, одежду, обувь, электронную и бытовую технику. Вещи хотели перепродать, но не успели. Через несколько дней молодых людей задержали на съемной квартире, где все это время они отмечали успешное дело. Когда привезли изъятое награбленное имущество, наш кабинет с напарником был заставлен им почти до потолка.

- Кобринский районный отдел Следственного комитета известен тем, что здесь работают сотрудники, специализирующиеся на раскрытии преступлений в сфере высоких технологий…

- У нас на раскрытии IT-преступлений специализируются несколько следователей. Вся процедура отслеживания ведется в интернете. Поиск IP-адресов увлекает, сотрудники стремятся поставить точку в деле, однако такие дела длятся долго, потому что след зачастую ведет за рубеж, требуются международные поручения. Установить преступника весьма сложно, но возможно. Есть пример, когда следователь сам создал программу, на которую клюнул злоумышленник. Наш сотрудник отправил ему сообщение, которое тот открыл, и благодаря этому удалось установить IP-адрес.

IT-преступлений становится все больше, часто обманывают в социальных сетях. Люди по своей наивности сообщают реквизиты банковских карточек, пересылают деньги, а потом оказывается, что страницы знакомых взломали. В большинстве случаев на обман ведутся девушки и женщины.

- Что, на ваш взгляд, самое интересное в профессии следователя и с какими трудностями приходится сталкиваться?

- Самое приятное - осознание того, что благодаря твоей работе виновные будут привлечены к ответственности и справедливость восторжествует. Самым сложным бывает доказать вину. Когда ты внутренне уверен, что именно этот человек совершил преступление, а он категорически отрицает и пытается улизнуть. Нужно собрать достаточно доказательств, поэтому наш рабочий день не ограничивается промежутком с 9.00 до 18.00, нередко задерживаемся допоздна.

- Сергей Иванович, ваш пример послужил тому, что племянник тоже стал следователем?

- Нужно у него самого спросить. Но, думаю, без моего влияния не обошлось.

- Максим, дядин пример стал для вас определяющим при выборе будущей профессии?

- Да, в детстве часто проводили вместе время. Бывало дядя водил на футбол, а потом шли к нему на работу. Мне нравилось наблюдать, я проникся, самого потянуло к службе.

- Долго пришлось вникать в особенности специальности?

- Все происходит постепенно. Узнать все одновременно невозможно, ведь в Уголовном кодексе более 400 статей. Думаю, нужен год-два, чтобы вникнуть в основные категории преступлений, но в работе ты постоянно узнаешь что-то новое, иначе не будет движения вперед.

- Ваша специфика в большей степени - расследование наркопреступлений?

- Еще подростком осознал, какое зло несут наркотики, а позже столкнулся с этой проблемой на службе. С ними попадаются люди разного возраста и статуса. Зачастую они отказываются от показаний, настаивают, что запрещенные вещества им подбросили. Моя задача - выяснить все обстоятельства. Бывает сложно.

В последнее время подключаюсь к расследованию преступлений в сфере высоких технологий. Преступность переходит в интернет, некоторых манят легкие деньги.

Вот один из недавних случаев. Главному бухгалтеру одного из кобринских предприятий пришло электронное письмо со ссылкой. Женщина открыла ее, и в компьютер внедрилась вредоносная программа, которая соединилась с банковской системой. Преступник сделал так, что якобы главбух оплатила три платежа на Br240 тыс. В банке заподозрили неладное и третью операцию успели заблокировать, но часть денег ушла. Таких случаев немало, мелкие хищения в интернете происходят практически ежедневно.

- Вы оба много времени посвящаете работе. Сергей Иванович, как предпочитаете проводить досуг, чтобы отвлечься?

- Мне помогают расслабиться большой газон и газонокосилка, баня. Иногда могу сыграть в интернете партию-другую в шахматы.

- Максим, вы свободное время проводите по-другому?

- Мне помогает переключиться и отдохнуть спорт, игра в футбол. Больше времени стараюсь проводить с супругой, ожидаем пополнения в семье: сейчас все мысли об этом.

- В заключение беседы хотелось бы узнать, есть ли у вас любимые киногерои или литературные персонажи, которые служат примером в работе и на которых хотелось бы равняться?

- За столько лет службы знаешь ситуацию изнутри, а происходящее в кино сильно отличается от реальности. Там все красиво и быстро, на самом деле так не бывает. Смотреть фильмы о следствии и милиции не люблю, поэтому и как таковых кумиров у меня нет.

- Мне в отличие от дяди, наоборот, нравятся такие фильмы, в детстве любимым был сериал "Возвращение Мухтара". А кумир, наверное, Шерлок Холмс. Хотелось бы обладать такой же логикой и нестандартным мышлением.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

БЕЛТА.-0-