Служба заказчика исключает содержание непрофильных активов в системе ЖКХ - Смирнов

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба заказчика исключает содержание непрофильных активов в системе жилищно-коммунального хозяйства. Такое мнение высказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов во время круглого стола в газете "Рэспублiка" , сообщает БЕЛТА.

Говоря об эксперименте в сфере ЖКХ по созданию службы заказчика, замминистра отметил, что с введением этой системы вопрос содержания непрофильных активов исключается. "В чем суть метода? У заказчика есть определенные средства на оказание той или иной услуги. И заказчик не может выделить дополнительные средства на содержание того или иного непрофильного объекта. То есть подрядчик приходит на работу к заказчику, выполняет определенный объем работы по оказанию определенной услуги и получает только те деньги, которые он заработал", - пояснил Виталий Смирнов.

В случае если у подрядчика есть непрофильный актив, он должен сам подумать, где взять деньги на его содержание, как вовлечь его в хозяйственный оборот, эффективно использовать или избавиться от этого объекта. "Но никаким образом не сможет затраты на содержание этого объекта переложить на стоимость оказания жилищно-коммунальных услуг. Даже теоретически. То есть это, можно сказать, экономический метод решения данной проблемы", - подчеркнул Виталий Смирнов.

По словам замминистра, сейчас проблема непрофильных активов стоит не так остро, как несколько лет назад. И все же вопросов хватает. "Как-то само собой так сложилось, что ненужные объекты недвижимости продолжительное время передавались на баланс организаций ЖКХ. Хотя основная их задача - предоставлять качественные жилищно-коммунальные услуги. Поэтому раз уже состоялся факт передачи объекта, то собственник должен подумать, как возместить затраты на его содержание и как эффективно его использовать", - добавил он.

Непрофильных объектов в системе ЖКХ на 1 апреля насчитывается 2162, при этом за первые три месяца года организации ЖКХ избавились почти от 190. "Это говорит о том, что местные власти стали активнее решать судьбу такого имущества. Толчком стал указ №535, в котором четко прописано, что непрофильный объект, если он передается на баланс коммунальных служб, должен содержаться и за счет местных бюджетов. В некоторых регионах пошли по другому пути: создали специализированные организации, которые профессионально занимаются обслуживанием неиспользуемых объектов", - рассказал Виталий Смирнов.-0-