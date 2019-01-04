Служба занятости Беларуси ежегодно помогает трудоустраиваться примерно 175 тыс. человек

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная служба занятости Беларуси помогает трудоустраиваться ежегодно примерно 175 тыс. человек. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

С 1991 года в государственную службу занятости населения 7,5 млн человек обратилось за различными видами содействия, из них более 5 млн зарегистрировано безработными. Трудоустроены из тех, кто обратился за помощью, 4,9 млн (65%). То есть ежегодно примерно 175 тыс. человек трудоустраивались при содействии службы занятости. Кроме того, 526 тыс. человек прошли обучение и получили востребованную на рынке труда профессию. Еще 48 тыс. безработных в итоге открыли собственное дело, 6 тыс. семей безработных переселены на новое место жительства и работы.

Уровень общей безработицы (по классификации Международной организации труда) падает с 2009 года. Тогда он составлял 6,1% (среди жителей в возрасте 15-74 лет), а среди населения трудоспособного возраста - 6,3%. В 2017 году оба этих показателя находились на уровне 5,6%, на август 2018 года - 4,7% и 4,5% соответственно.

С 2007 года в Беларуси начала работать автоматизированная информационная система "Общереспубликанский банк вакансий" (в нем сейчас содержится информация примерно о 80 тыс. свободным мест), а с 2016 года заработал портал государственной службы занятости. В конце 2018-го в Минске был реализован пилотный проект - проведена первая электронная ярмарка вакансий. "Она понравилась и нанимателям, и соискателям, и нам как государственному регулятору. В течение 2019 года рассмотрим, как этот инструмент тиражировать на всю страну", - сказала Ирина Костевич.

На начало этого года в Беларуси работают 134 частных агентства по трудоустройству, большинство из них - 78 - в Минске. Затем идет Брестская область (21), Витебская (10) и Минская (9). Меньше всего таких организаций в Гомельской области - 3.

Ирина Костевич рассказала о приоритетных направлениях развития в сфере рынка труда сегодня. Это совершенствование механизма прогнозирования потребности экономики в кадрах; переход от заявительного к выявительному принципу содействия занятости; внедрение электронных ярмарок вакансий и электронных трудовых книжек, а также механизма квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов; реализация стратегии совершенствования Национальной системы квалификаций.-0-