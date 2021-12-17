Служба занятости помогла трудоустроить в январе-ноябре 1771 человека с инвалидностью

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 11 месяцев служба занятости помогла трудоустроить 1771 человека с инвалидностью, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Содействие в трудоустройстве инвалидам включено в госпрограмму "Рынок труда и содействие занятости" на 2021-2025 годы. Служба занятости предлагает обратившимся разные варианты помощи: трудоустройство на забронированные рабочие места, адаптация к трудовой деятельности, обучение, сопровождаемое трудоустройство.

"В январе - ноябре за содействием в трудоустройстве в органы службы занятости обратилось 2790 граждан с инвалидностью, трудоустроен 1771 человек", - привели цифры в Минтруда и соцзащиты.

Больше всего человек трудоустроено в Могилевской области - 346. В Минске на работу устроены 319 инвалидов, в Гродненской области - 290, Витебской - 243, Минской - 209, Брестской - 187, Гомельской - 177.

На обучение направлены 112 человек: в Могилевской области - 25, Гродненской - 21, Минской - 19, Гомельской - 17, Брестской - 14, Витебской - 13. Меньше всего обратившихся инвалидов (3) воспользовались такой формой поддержки в Минске.-0-