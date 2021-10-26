Служба занятости в январе-сентябре трудоустроила более 1,4 тыс. инвалидов

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе - сентябре этого года за содействием в трудоустройстве в органы службы занятости обратились 2334 человека с инвалидностью, трудоустроено 1434. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Больше всего обратившихся и получивших работу людей с инвалидностью в Могилевской области - 280 человек. В Минске за этот период трудоустроен 251 инвалид, в Гродненской области - 229, Витебской - 192, Минской - 184, Брестской - 152, Гомельской - 146.

Кроме того, 102 человека направлены на обучение для дальнейшего трудоустройства. В лидерах снова Могилевская область - 22 человека. Далее идут Гродненская область (19 инвалидов), Минская (18), Гомельская (17), Брестская (14), Витебская область (10) и столица (2).

Минтруда напомнило, что по госпрограмме "Рынок труда и содействие занятости" на 2021-2025 годы служба занятости реализует различные меры содействия в трудоустройстве людям с инвалидностью: трудоустройство на забронированные рабочие места, адаптация к трудовой деятельности, обучение, сопровождаемое трудоустройство.-0-