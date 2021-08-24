Служба занятости за июнь-июль трудоустроила около 23 тыс. учащихся и студентов

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная занятость молодежи в свободный от учебы период организована службой занятости во всех регионах Беларуси круглогодично. В том числе за июнь - июль трудоустроено около 23 тыс. учащихся и студентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун."Основное трудоустройство молодых людей приходится на летний период. Службой занятости за первые два летних месяца трудоустроено около 23 тыс. учащихся и студентов. Было заключено 1,8 тыс. договоров с нанимателями с использованием средств, выделяемых на финансирование мероприятий по занятости населения. Всего же на эти цели государственной программой "Рынок труда и содействие занятости" в 2021 году предусмотрено около Br7 млн", - рассказал Олег Токун.Школьникам обычно предлагается поучаствовать в работах по озеленению и благоустройству территорий учебных заведений и учреждений социальной сферы, ремонту учебной мебели, реставрации книжного фонда библиотек, изготовлению швейной и сувенирной продукции и др."Кроме того, около 400 организаций готовы предоставить более 4 тыс. вакансий для студентов в августе. В основном это упаковщики, продавцы, обработчики и расфасовщики рыбы и морепродуктов, рабочие зеленого строительства. Перечень организаций еженедельно актуализируется специалистами службы занятости и размещается на портале Государственной службы занятости и на сайтах местных органов власти", - добавил представитель Минтруда.В июне - июле за счет средств нанимателей трудоустроены 2,5 тыс. молодых людей.Олег Токун обратил внимание, что начинать трудовую деятельность можно с 14 лет. Несовершеннолетние могут привлекаться только к легким видам труда, не причиняющим вреда здоровью и не нарушающим процесс обучения. И только с письменного согласия одного из родителей.Учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений профессионально-технического образования во время каникул могут трудиться не более 4 часов 36 минут в день (от 14 до 16 лет) и 7 часов в день (от 16 до 18 лет).-0-