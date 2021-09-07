Служба занятости за лето трудоустроила около 27 тыс. учащихся и студентов

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционно во всех регионах Беларуси служба занятости содействовала молодежи с рабочими местами во время летних каникул - трудоустроены более 27 тыс. учащихся и студентов. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

"В летний период многие школьники и студенты смогли не только отдохнуть, но и заработать. Молодежи предлагалась в том числе работа по озеленению и благоустройству территорий учебных заведений и учреждений социальной сферы, ремонту учебной мебели, реставрации книжного фонда библиотек, изготовлению швейной и сувенирной продукции," - рассказали в Минтруда и соцзащиты.

За сезон служба занятости заключила 1,9 тыс. договоров с нанимателями с использованием средств, выделяемых на финансирование мероприятий по занятости населения. Благодаря этому на временные рабочие места летом смогли устроиться 23,3 тыс. учащихся.

Также к лету служба занятости сформировала перечни организаций, готовых в июне - августе принимать на работу молодежь. Таким образом за счет средств нанимателей были трудоустроены 3,9 тыс. молодых людей.

В основном предлагались вакансии упаковщика, продавца, обработчика и расфасовщика рыбы и морепродуктов, рабочего зеленого строительства. Перечень организаций еженедельно актуализировался и размещался на портале Государственной службы занятости и на сайтах местных органов власти.

В министерстве напомнили, что служба занятости обеспечивает работой школьников и студентов круглогодично - предлагаются вакансии на свободное от учебы время.-0-