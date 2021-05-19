Служба занятости за пять лет помогла пройти обучение 1,5 тыс. безработных инвалидов

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба занятости за последние пять лет помогла пройти обучение 1,5 тыс. безработных инвалидов по 57 специальностям, сообщила журналистам начальник управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Виктория Гречиха, передает корреспондент БЕЛТА.

"Безусловно, больше шансов трудоустроиться у тех, кто имеет профессию и опыт работы. За последние пять лет служба занятости помогла пройти обучение 1,5 тыс. безработных инвалидов по 57 специальностям. В основном это оператор ПЭВМ, продавец, кладовщик, лифтер. Направлялись люди также на обучение предпринимательской деятельности", - сказала Виктория Гречиха.

Поиск работы через центры занятости населения имеет определенные преимущества, отметила начальник управления. Она пояснила, что кроме основных услуг, которые получают люди с инвалидностью, для них предусмотрены дополнительные гарантии. Это трудоустройство на забронированные рабочие места, адаптация к трудовой деятельности, приоритетное направление на обучение с оплатой расходов на проживание и проезд.

В 2020 году трудоустроено на постоянную работу почти 2 тыс. людей с инвалидностью, 49 оказано содействие в организации собственного дела.

По словам начальника управления, люди с инвалидностью трудоустраиваются с учетом рекомендаций, изложенных в индивидуальной программе реабилитации. Они имеют право работать у нанимателей как с обычными условиями труда, так и в специализированных организациях.

С июня 2019 года введена новая форма работы - индивидуальное сопровождение безработных инвалидов к нанимателю для решения вопроса о трудоустройстве. "Это значит, что человек приходит в службу занятости, его регистрируют в качестве безработного и далее проводится большая индивидуальная работа. С согласия инвалида специалист службы занятости договаривается с нанимателем о визите на собеседование, посещает вместе с ним нанимателя, участвует в переговорах, рассказывает об особенностях будущего сотрудника", - пояснила Виктория Гречиха. В минувшем году через такую форму работы прошло 268 инвалидов. По итогам сопровождения трудоустроено 259 человек, это почти 90%. "Мы считаем, что данная форма работы довольно хорошо себя зарекомендовала и в дальнейшем также планируем ее развивать", - добавила она.

Что касается ближайшей перспективы, планируется решать несколько ключевых задач. Речь идет о создании дополнительных условий со стороны государства для обеспечения трудоустройства через внедрение механизма квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов, совершенствовании механизма адаптации инвалидов к трудовой деятельности, механизмах финансирования и компенсации расходов нанимателя на создание рабочих мест для инвалидов.

По словам начальника управления, чуть менее половины инвалидов в стране - это люди трудоспособного возраста. На сегодня заключение МРЭК о возможности вести трудовую деятельность имеют 118 тыс. инвалидов трудоспособного возраста. Работают почти 68 тыс. человек.-0-