Службам такси в июне могут предложить программу покупки авто производства "БЕЛДЖИ"

27 мая, Борисовский район /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" прорабатывает варианты льготных схем продаж автомобилей для служб такси. Ожидается, что такая программа появится уже в июне, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра промышленности, исполняющий обязанности генерального директора предприятия Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы провели переговоры со всеми участниками. Пока нет утвержденной программы, но, думаю, в июне ее получим. Может, пойдем по такому пути - с каким-то перевозчиком реализуем пилотный проект", - сказал Геннадий Свидерский.

Он считает важным создать такие условия, которые будут выгодны перевозчикам с точки зрения окупаемости. Завод готов пойти на отсрочку платежей, взять наряду с дилерами часть финансовых обязательств. Также легковые автомобили производства "БЕЛДЖИ" представлены в службе каршеринга (сервис с поминутной или посуточной арендой автомобиля).

Говоря о перспективах выпуска электромобилей, Геннадий Свидерский отметил, что проект требует значительного объема инвестиций и детальной проработки, анализа риска. В целом сейчас заводом производятся три основные модели в различных модификациях. Но есть намерение представить еще одну модель (востребованную SХ11), о чем сейчас ведутся переговоры с компанией Geely.

Всего предприятие планирует до конца года продать в Беларуси 7 тыс., в России - не менее 15 тыс. машин. Цены на автомобили производитель повышать не планирует.-0-