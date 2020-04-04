Служебная командировка за границей будет продлеваться при отсутствии возможности вернуться в Беларусь

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси отрегулированы вопросы нахождения работников в служебных командировках за границей. Это предусмотрено постановлением Совмина от 3 апреля 2020 года №194, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

В частности, документом определено, что при невозможности возвращения в Беларусь работника, военнослужащего, сотрудника военизированной организации, имеющего специальное звание, из служебной командировки, в том числе направленного за границу на обучение (стажировку, семинар, конференцию и иные мероприятия, связанные с повышением квалификации), из страны, в которой регистрируются случаи инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, срок служебной командировки командированным работникам продлевается до дня их прибытия в Беларусь включительно.

За командированными работниками будут сохраняться место работы (службы) и должность служащего (профессия рабочего), госслужащего, должность военнослужащего, сотрудника военизированной организации, имеющего специальное звание, а также будут возмещены расходы в соответствии с законодательством для работников, направляемых в служебные командировки.

Со дня продления служебной командировки до дня прибытия в Беларусь включительно, а также при невозможности выполнения работы по трудовому договору в период нахождения командированных работников после их возвращения из служебной командировки в самоизоляции в соответствии с постановлением правительства от 25 марта 2020 года №171 "О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19", им сохраняется заработная плата в размере не ниже двух третей установленных им тарифной ставки (тарифного оклада), должностного оклада, оклада, если другое не определено коллективным договором, соглашением или иным локальным правовым актом организации.

Если по решению нанимателя командированным работником будут выполняться дополнительные задания в период продления служебной командировки до дня прибытия в Беларусь включительно порядок и размеры возмещения расходов, гарантии и компенсации при служебных командировках определяются в соответствии с законодательством.

Разъяснять вопросы применения этого постановления уполномочено Министерство труда и социальной защиты.

Документ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 12 марта 2020 года.-0-