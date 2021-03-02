Служение Отечеству никогда не было легким делом, но всегда оставалось почетным - Казакевич

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служение Отечеству никогда не было легким делом, но всегда оставалось почетным. Об этом сказал заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич сегодня во время торжественного собрания ко Дню белорусской милиции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Люди будут говорить нам спасибо, потому что главный побудительный мотив каждого сидящего в зале - это служить, защищать, помогать, обеспечивать мир, покой и порядок в стране, - подчеркнул Геннадий Казакевич. - Наша работа не предполагает выходных и праздников. Пока мы здесь, наши коллеги на службе, но своим профессионализмом, безусловным понимаем долга мы служим и продолжим служить Родине".

Праздничное мероприятие собрало более 500 сотрудников правоохранительных органов Минской области. Во время торжественной части лучшим представителям профессии вручили грамоты и медали, а лауреаты акции УВД Миноблисполкома "Верность и долг" получили статуэтки Архангела Михаила.

Как рассказал награжденный сегодня участковый инспектор охраны правопорядка и профилактики Любанского РУВД Андрей Брагинец: "Работаю я по призванию. Приходится решать абсолютно разные проблемы. Люди звонят постоянно, и никогда не откажешь. Ты участковый всегда: и утром, и днем, и ночью. Сегодня на награждении испытываю смешанные чувства, переполняет волнение, но рад, что мою работу заметили и оценили".

Также состоялось вручение медалей "Офицерской жене". Их получили женщины, которые на протяжении длительной службы своих мужей обеспечивали в семье благополучие, хранили преданность и проявляли терпение в непростых жизненных ситуациях. "Вместе с мужем живем двадцать лет. За это время прошли много непростых ситуаций, но всегда помогала любовь. Когда испытываешь к человеку сильные чувства, трудности преодолеваются", - поделилась офицерская жена Наталья Козлова.

На торжественном мероприятии перед участниками мероприятия выступили звезды белорусской эстрады, прошли показательные выступления сотрудников ОМОН УВД.-0-

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