Смагулов: на пространстве СНГ обеспечен комплексный подход в решении задач безопасности

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пространстве Содружества Независимых Государств обеспечен комплексный подход в решении задач безопасности, заявил сегодня заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Агыбай Смагулов на заседании Совета командующих пограничными войсками в Бишкеке. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

"На фоне происходящих в мире динамичных изменений решение вопросов дальнейшего углубления взаимодействия в сфере обеспечения безопасности продолжает оставаться приоритетным направлением деятельности Содружества, нацеленным на совместное укрепление стабильности и противодействие существующим и формирующимся вызовам и угрозам. В современных условиях активизация интеграционных процессов на пространстве СНГ обусловлена необходимостью принятия эффективных и согласованных мер. Благодаря общим усилиям стран обеспечен комплексный подход в решении задач безопасности. Сложилась и совершенствуется организационно-правовая система, внедряются в практику адекватные современным требованиям формы партнерства", - сказал Агыбай Смагулов.

По его словам, Совет командующих пограничными войсками, являясь ключевым звеном в обеспечении пограничной безопасности, своевременно реагирует на новые вызовы и угрозы. "Самое пристальное внимание традиционно уделяется мониторингу обстановки на внешних границах Содружества. Система обмена информацией налажена и систематически совершенствуется. Это позволяет, объединив усилия пограничных ведомств и других правоохранительных органов государств СНГ, слаженно и эффективно действовать на опережение. Советом командующих создан механизм взаимодействия пограничных и иных ведомств при возникновении и урегулировании кризисных ситуаций на внешних границах", - отметил зампредседателя Исполкома СНГ.

Агыбай Смагулов подчеркнул, что для дальнейшего развития пограничного сотрудничества в следующем году Совету командующих предстоит организовать разработку очень важных документов. "Прежде всего, это проект программы сотрудничества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021-2025 годы, также проекты соглашения о порядке организации и проведения совместных учений формирований пограничных и иных ведомств по урегулированию (ликвидации) кризисных ситуаций на внешних границах и решения Совета глав государств СНГ о перечне формирований для включения в состав группировки пограничных и иных ведомств государств СНГ, направляемой для урегулирования кризисной ситуации на внешних границах", - добавил он.

Зампредседателя Исполкома СНГ также выразил уверенность, что качественная подготовка данных проектов документов экспертами пограничных ведомств, их предварительная проработка с заинтересованными ведомствами в своих государствах позволит в сжатые сроки и в установленном порядке внести их на рассмотрение Совета глав государств Содружества.-0-