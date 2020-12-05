Смены для интеллектуалов, олимпиадников и волонтеров открылись в "Зубренке"

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" собирает участников последней учебной смены 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщили в центре.

Сегодня здесь стартовали смены "Хрустальный зубр", "Территория самостоятельности" и "На перекрестке родных дорог".

"Сотрудничество НДЦ "Зубренок" с Белорусской лигой интеллектуальных команд началось в декабре 1998 года. Тогда еще в Республиканском пионерском лагере "Зубренок" впервые прошла смена для юных интеллектуалов. Смена "Хрустальный зубр" имеет богатую историю, гостями и партнерами смены за 22 года ее проведения стали представители элитарной лиги и телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" в Беларуси. Участники смены "Хрустальный зубр" - победители областных и республиканских турниров по интеллектуальным играм, члены Белорусской лиги интеллектуальных команд", - рассказали в центре.

Образовательный компонент смены включает реализацию программы объединения по интересам "Умная академия", программы факультативных занятий "Современная риторика: основы речевого общения", образовательный форум "Вектор на будущее", в рамках которого каждая команда подведет итоги своей работы за смену. Главные события - республиканские турниры "Хрустальный зубр", на котором будет определена лучшая интеллектуальная команда смены, "Кубок надежды", показательные игры знатоков телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" в Беларуси.

"Территория самостоятельности" - смена для учащиеся 9-10 классов, участников благотворительных акций и волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце", победителей и призеров Республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси". Во время смены воспитанникам предоставляется возможность самостоятельно организовать собственный досуг посредством разработки и проведения часов и дней самостоятельности. Кроме того, пройдет открытый фестиваль молодежных проектов "Просто делай!", где во время "Ярмарки проектов" каждый участник представит свой социально значимый проект. Образовательный компонент смены включает в себя программу факультативных занятий "Подготовка школьника - лидера и организатора детского, молодежного и общественного объединения", программу объединений по интересам "Курс успешного человека".

Партнерами смены являются: Белорусский республиканский союз молодежи, Всероссийский детский центр "Орленок", Краснодарская краевая общественная организация молодежных лидеров и предпринимателей "Молодежная палата Кубани", с которыми запланирован телемост "Вперед, за лидером!".

Участниками смены "На перекрестке родных дорог" стали финалисты и победители районных, городских, областных и республиканских олимпиад, конкурсов, приуроченных к Году малой родины. "Во время реализации программы смены ее участники становятся путешественниками-экспедиторами, которые в течение 18 дней будут знакомиться с традициями и достижениями своей страны, с ее уникальными местами и достопримечательностями. Образовательный компонент смены включает реализацию программы объединения по интересам "Познаем родной край.бай", программы факультативных занятий "Храмы, дворцы и замки Беларуси", где ребята в интерактивном формате познакомятся с архитектурным наследием нашей страны; дискуссионные площадки "Покупайте белорусское! Белорусское - это значит качественное и натуральное?", "Беларусь - туристическая мекка?", образовательный форум "Вектор на будущее", в рамках которого каждая экспедиция проведет экскурсию в одном из музеев центра. Итоговое мероприятие смены - финал конкурсной программы "Юный краевед", в котором примут участие ребята, успешно преодолевшие все предыдущие этапы конкурса", - отметили в центре.

Помимо конкурсных мероприятий в смене ребят ожидают ставшие уже традиционными вечера музыки и поэзии, шоу-программы "Мисс "Зубренок" и "Фестиваль искусств", а также сезонные зимние развлечения: лыжные гонки, катание на коньках, торжественное открытие зубрятской елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, новогодний спектакль. Все мероприятия реализуются в новом формате с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации.

НДЦ "Зубренок" - воспитательно-оздоровительное учреждение образования, основанное в 1969 году. Сегодня центр представляет собой современный комплекс европейского типа с развитой инфраструктурой: школой, бассейном, лечебным корпусом. Одновременно в центре могут отдыхать в осенне-весенний период - 850 детей и подростков, в летний - 1 250, что в год составляет более 16 500 человек. Возраст отдыхающих - от 11 до 16 лет в учебное время и от 6 до 17 лет в каникулярное.-0-