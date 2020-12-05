Смены для интеллектуалов, олимпиадников и волонтеров открылись в "Зубренке"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 5 декабря 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:24 В Москве началась вакцинация групп риска от коронавируса В мире
11:16 Михаил Ботников возглавил Белорусскую федерацию пляжного футбола Спорт
11:00 В Гомеле спасатели помогли вытащить руку ребенка из батареи Происшествия
10:54 В Могилевском районе из школы эвакуировали 386 человек из-за возгорания Происшествия
10:41 Вирусолог из Уханя предупредила о распространении новых видов коронавируса В мире
10:36 Футболисты БАТЭ примут брестское "Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Беларуси Спорт
10:26 В Гомеле при пожаре спасли двух мужчин Происшествия
10:21 Смены для интеллектуалов, олимпиадников и волонтеров открылись в "Зубренке" Общество
10:00 Конкурс "Праздник Рождества" проходит в Бобруйске Регионы
09:49 Более 628 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировали в мире за сутки В мире
09:47 Акция #ЗарядкадляДедаМороза стартует в Могилеве Регионы
09:44 В Китае погибли 18 шахтеров В мире
09:23 Народной артистке России Нине Руслановой - 75 лет В мире
09:09 Работники МЧС помогли щенкам, которые застряли между гаражами Происшествия
09:05 В Минске маршрутка сбила женщину на пешеходном переходе Происшествия
09:01 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Регионы
09:00 Картина дня: поездка Лукашенко в Витебск, "Активное долголетие-2030" и изменения в работе поликлиник Общество
07:00 Беларуси и Таиланду совместными усилиями удастся достигнуть значительных результатов в сотрудничестве - Лукашенко Президент
00:59 Семь человек пострадали от взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в ЮАР В мире
00:25 ЕС и Великобритания приостановили консультации по Brexit В мире
04.12.20
04.12.20 23:58 В ООН прогнозируют, что в следующем году мир настигнет самый серьезный за 75 лет гуманитарный кризис В мире
04.12.20 23:29 Десять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Тверской области В мире
04.12.20 22:52 Дмитрий Жук: вероятность отключения белорусских банков от SWIFT близка к нулю Общество
04.12.20 22:45 Иван Эйсмонт о фондах помощи: вокруг революций всегда крутится очень много мошенников Общество
04.12.20 22:35 Дмитрий Жук: Европа занимается наглой и неприкрытой подготовкой агрессии против Беларуси Общество
04.12.20 22:16 Чемпионки Европы гандболистки Франции победили черногорок  Спорт
04.12.20 21:54 Стал известен состав сборной Беларуси на индивидуальный КМ-2020 по борьбе Спорт
04.12.20 21:45 Россияне заняли весь подиум на этапе КМ по лыжной акробатике в Финляндии В мире
04.12.20 21:09 Австралийка Лора Пилл выиграла золото этапа Кубка мира по лыжной акробатике Спорт
04.12.20 20:52 В ВОЗ назвали условия для возвращения к нормальной жизни после пандемии В мире
Все новости
Все новости
Общество
05 декабря 2020, 10:21

Смены для интеллектуалов, олимпиадников и волонтеров открылись в "Зубренке"

Фото из архива
Фото из архива

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" собирает участников последней учебной смены 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщили в центре.

Сегодня здесь стартовали смены "Хрустальный зубр", "Территория самостоятельности" и "На перекрестке родных дорог".

"Сотрудничество НДЦ "Зубренок" с Белорусской лигой интеллектуальных команд началось в декабре 1998 года. Тогда еще в Республиканском пионерском лагере "Зубренок" впервые прошла смена для юных интеллектуалов. Смена "Хрустальный зубр" имеет богатую историю, гостями и партнерами смены за 22 года ее проведения стали представители элитарной лиги и телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" в Беларуси. Участники смены "Хрустальный зубр" - победители областных и республиканских турниров по интеллектуальным играм, члены Белорусской лиги интеллектуальных команд", - рассказали в центре.

Образовательный компонент смены включает реализацию программы объединения по интересам "Умная академия", программы факультативных занятий "Современная риторика: основы речевого общения", образовательный форум "Вектор на будущее", в рамках которого каждая команда подведет итоги своей работы за смену. Главные события - республиканские турниры "Хрустальный зубр", на котором будет определена лучшая интеллектуальная команда смены, "Кубок надежды", показательные игры знатоков телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" в Беларуси.

"Территория самостоятельности" - смена для учащиеся 9-10 классов, участников благотворительных акций и волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце", победителей и призеров Республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси". Во время смены воспитанникам предоставляется возможность самостоятельно организовать собственный досуг посредством разработки и проведения часов и дней самостоятельности. Кроме того, пройдет открытый фестиваль молодежных проектов "Просто делай!", где во время "Ярмарки проектов" каждый участник представит свой социально значимый проект. Образовательный компонент смены включает в себя программу факультативных занятий "Подготовка школьника - лидера и организатора детского, молодежного и общественного объединения", программу объединений по интересам "Курс успешного человека".

Партнерами смены являются: Белорусский республиканский союз молодежи, Всероссийский детский центр "Орленок", Краснодарская краевая общественная организация молодежных лидеров и предпринимателей "Молодежная палата Кубани", с которыми запланирован телемост "Вперед, за лидером!".

Участниками смены "На перекрестке родных дорог" стали финалисты и победители районных, городских, областных и республиканских олимпиад, конкурсов, приуроченных к Году малой родины. "Во время реализации программы смены ее участники становятся путешественниками-экспедиторами, которые в течение 18 дней будут знакомиться с традициями и достижениями своей страны, с ее уникальными местами и достопримечательностями. Образовательный компонент смены включает реализацию программы объединения по интересам "Познаем родной край.бай", программы факультативных занятий "Храмы, дворцы и замки Беларуси", где ребята в интерактивном формате познакомятся с архитектурным наследием нашей страны; дискуссионные площадки "Покупайте белорусское! Белорусское - это значит качественное и натуральное?", "Беларусь - туристическая мекка?", образовательный форум "Вектор на будущее", в рамках которого каждая экспедиция проведет экскурсию в одном из музеев центра. Итоговое мероприятие смены - финал конкурсной программы "Юный краевед", в котором примут участие ребята, успешно преодолевшие все предыдущие этапы конкурса", - отметили в центре.

Помимо конкурсных мероприятий в смене ребят ожидают ставшие уже традиционными вечера музыки и поэзии, шоу-программы "Мисс "Зубренок" и "Фестиваль искусств", а также сезонные зимние развлечения: лыжные гонки, катание на коньках, торжественное открытие зубрятской елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, новогодний спектакль. Все мероприятия реализуются в новом формате с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации.

НДЦ "Зубренок" - воспитательно-оздоровительное учреждение образования, основанное в 1969 году. Сегодня центр представляет собой современный комплекс европейского типа с развитой инфраструктурой: школой, бассейном, лечебным корпусом. Одновременно в центре могут отдыхать в осенне-весенний период - 850 детей и подростков, в летний - 1 250, что в год составляет более 16 500 человек. Возраст отдыхающих - от 11 до 16 лет в учебное время и от 6 до 17 лет в каникулярное.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
дети образование отдых
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Картина дня: поездка Лукашенко в Витебск, "Активное долголетие-2030" и изменения в работе поликлиник
Дмитрий Жук. Скриншот из видео "Беларусь 1" Дмитрий Жук: вероятность отключения белорусских банков от SWIFT близка к нулю
Иван Эйсмонт. Скриншот видео "Беларусь 1" Иван Эйсмонт о фондах помощи: вокруг революций всегда крутится очень много мошенников
Дмитрий Жук. Скриншот из видео "Беларусь 1" Дмитрий Жук: Европа занимается наглой и неприкрытой подготовкой агрессии против Беларуси
Алексей Карпеко ОСВОД напомнил о правилах спасения утопающих
Фото из архива Названы лауреаты высшей юридической премии "Фемида"
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко о коронавирусе: ситуация непростая, но она под контролем
Беларусь выступает за недискриминационные подходы к ценам при формировании общих энергорынков ЕАЭС
Кочанова встретилась со студентами журфака БГУ
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1774 пациента с COVID-19, выписаны 1647
Топ-новости
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Выплачивать ковидные надбавки врачам будут до окончания эпидемии - Пиневич
Нацбанк Беларуси прокомментировал взаимодействие с системой SWIFT
Российский эксперт: призывать к санкциям на фоне пандемии - вредить народу своей страны
Врач-инфекционист: мы обеспечены медпрепаратами для лечения COVID-19 на уровне ведущих клиник мира
Российско-белорусские учения "Запад-2021" пройдут в сентябре - Шойгу
Барбашинский: сейчас важно поддержать белорусских спортсменов
Разработку договора об общем рынке газа в ЕАЭС планируется завершить не позже января 2021 года - Мясникович
Новые правила госрегистрации гражданских воздушных судов утверждены в Беларуси
Воронюк: белорусских волонтеров отличают милосердие, бескорыстность и ответственность
В Беларуси повышаются тарифы на некоторые услуги электросвязи и почты
Как будут работать поликлиники во вторую волну COVID-19
Нацстратегия активного долголетия до 2030 года утверждена в Беларуси
ОСВОД напомнил о правилах безопасного поведения на льду
Исаченко проведет 5 декабря прямую телефонную линию в новом формате
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.