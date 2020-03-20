Смены для лидеров, талантливых ребят и юных экологов проходят в "Зубренке"

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" проходят смены "Молодежь и выборы: формула ответственности" и "Театральный альманах". Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

Смена "Молодежь и выборы: формула ответственности" организована для учащихся 10-11-х классов, принимающих активное участие в работе ученического самоуправления, активистов и лидеров детских общественных объединений и организаций, членов областных, а также городских детских и молодежных парламентов (советов), советов лидеров. Кроме программы "Право выбора" и факультативных занятий "Конституция Республики Беларусь - основной документ государства", ребят ожидают образовательные экскурсии в Палату представителей Национального собрания и Музей современной белорусской государственности.

Смена "Театральный альманах" проводится для участников детских театральных коллективов, победителей областных, республиканских и международных театральных конкурсов и фестивалей. Ее основным событием станет республиканский конкурс "Юные таланты Беларуси", во время которого пройдет конкурс постановок среди театральных детских коллективов. Также состоятся "Академия театра", образовательный форум "Вектор на будущее" и факультативные занятия "Основы театрального искусства".

С 19 марта по 8 апреля для учащихся 7-8-х классов, финалистов XIII Республиканского конкурса детских научно-практических работ эколого-биологической тематики "Прозрачные волны "Нарочи" проходит смена "Экодилижанс". Ее задача - создание условий для повышения уровня экологической культуры школьников и стимулирования научно-исследовательской деятельности. Ребята посетят факультативные занятия "Зеленая школа", программу "Экология сегодня", для них будут организованы дискуссионные площадки, форум "Вектор на будущее" и образовательные экскурсии. Во время смены также пройдут финал республиканского конкурса "Прозрачные волны "Нарочи" и конкурс "Юный эколог".

НДЦ "Зубренок" - воспитательно-оздоровительное учреждение образования, которое было основано в 1969 году. Сегодня центр представляет собой современный комплекс европейского типа с развитой инфраструктурой. Его воспитательная система совмещает опыт детского оздоровительного лагеря, учреждения дополнительного образования и общеобразовательного учреждения. Современный "Зубренок" является центром международного детского сотрудничества и общения, площадкой для развития детской дипломатии. За годы функционирования здесь побывали представители более 45 стран мира.-0-