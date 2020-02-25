Смены для одаренных учащихся и волонтеров открылись в "Зубренке"

25 февраля, Минск /Анастасия Архипова - БЕЛТА/. В Национальном образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" с сегодняшнего дня по 16 марта проходят смены "Максимум, или 100%" и "Комп-АС", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Смена "Комп-АС" объединила учащихся 10-х классов с высоким уровнем успеваемости, активных участников школьного самоуправления, создателей школьных сайтов, победителей конкурсов по информатике. Ребята поучаствуют в конкурсах "Лучший школьный сайт", "Веб-дизайн", скоростной печати. В образовательный компонент смены входят учебные программы по веб-конструированию и безопасности, а также предусмотрены мастер-классы от партнеров смены (Парк высоких технологий, БНТУ, Академия последипломного образования) и образовательные экскурсии.

Смена "Максимум, или 100%" организована для учащихся 10-х классов, отличников учреждений образования. Ребята смогут поучаствовать в работе зубрятской "академии наук", конгрессе "Вектор на будущее", посетить мастер-классы, дискуссионные площадки, факультативные занятия по предметам. На протяжении смены пройдут Дни наук, где учащихся ждут олимпиады, интеллектуальные игры, встречи с представителями учреждений высшего образования. Центральным мероприятием смены станет проведение республиканского слета отличников учебы.

Кроме того, на протяжении смены команды-делегации от области посоревнуются в конкурсе "Интеллектуальный марафон". Победитель определится в личном и командном зачете путем суммирования заработанных баллов за все конкурсы (турнир знатоков, конкурсы по предметам "Суперученик", портфолио и исследовательских проектов).

С 26 февраля по 17 марта в центре подготовлена смена "Открытый мир" для учащихся 7-8-х классов, которые достигли высоких показателей в учебной и общественной работе, а также активистов волонтерского движения во время инклюзивного образования и образовательных программ ЮНИСЕФ. Для них запланированы встречи с психологами и специалистами инклюзивного образования, презентация "Наука жить вместе", конкурс музыкальных постановок "Мы разные, но мы едины", кинолекторий "Особые таланты", конкурс видеороликов "Рука помощи" и презентация стендовых докладов "Жизнь без границ". Также ребята будут участвовать в спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых мероприятиях, знакомиться с достопримечательностями Беларуси.

НДЦ "Зубренок" - воспитательно-оздоровительное учреждение образования, основанное в 1969 году. Сегодня центр представляет собой современный комплекс европейского типа с развитой инфраструктурой. Его воспитательная система совмещает опыт детского оздоровительного лагеря, учреждения дополнительного образования и общеобразовательного учреждения. "Зубренок" - центр международного детского сотрудничества и общения, площадка для развития детской дипломатии. За годы функционирования учреждения здесь побывали представители из более 45 стран мира.-0-