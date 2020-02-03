Смены для ребят из школьных бизнес-компаний и юных книголюбов пройдут в феврале в "Зубренке"

3 февраля, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. В Национальном образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" сегодня стартовали смены "Экономический БУМ, или Бизнес-Университет Молодежи" и "Юные книголюбы покоряют "Зубренок", 4 февраля начнется еще одна - "Захавальнікі нацыянальнай культуры" об этом БЕЛТА сообщили в "Зубренке".

Смена "Экономический БУМ" проводится по 23 февраля для учеников 9-10-х классов, достигших высоких показателей в учебной и общественной работе. Они представляют команды действующих школьных бизнес-компаний и являются победителями областных конкурсов и олимпиад по финансовой грамотности. На протяжении трех недель в центре будет проходить модульный проект "Бизнес-компания". Кроме того, в "Зубренке" состоится финал конкурса молодежных бизнес-идей и проектов "Ступени успеха". Воспитанники центра познакомятся с деятельностью успешных предприятий и компаний страны, встретятся с победителями конкурсов по предпринимательству на презентационных площадках "Бизнес-образование".

Для ребят, занимающихся в литературных кружках и клубах, также по 23 февраля проводится смена "Юные книголюбы покоряют "Зубренок". На нее приехали победители литературных конкурсов, активисты кружков и клубов, которые действуют при библиотеках. В детском лагере они посетят факультативные занятия по культуре чтения и узнают историю библиотечного труда. Во время смены будет организован конкурс чтецов, конкурс эссе и косплей-шоу.

Смена "Захавальнікі нацыянальнай культуры" пройдет 4-24 февраля. Детей познакомят с белорусским фольклором, с достижениями материальной культуры белорусов. Ребята изучат особенности национальной кухни, костюма, принципы построения дома, народный театр и промыслы, поучаствуют в образовательном проекте для детального знакомства с календарными праздниками и обрядами "От Рождества до Покрова".

НДЦ "Зубренок" основан в 1969 году. Сегодня центр представляет собой современный комплекс европейского типа с развитой инфраструктурой. Его воспитательная система совмещает опыт детского оздоровительного лагеря, учреждения дополнительного образования и общеобразовательного учреждения. Современный "Зубренок" служит центром международного детского сотрудничества и общения, площадкой для развития детской дипломатии. За годы функционирования учреждения в нем побывали представители более 45 стран мира.-0-