Смертность от заболеваемости злокачественными опухолями в Беларуси снижается

17 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Беларуси смертность от заболеваемости злокачественными новообразованиями постепенно уменьшается, ежегодно снижаясь примерно на 1%. Об этом сообщил сегодня в Витебске заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова Сергей Красный, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Красного, на протяжении длительного времени в Беларуси отмечается постепенный рост числа вновь выявленных злокачественных новообразований. В прошлом году эта цифра составила 52 тыс. случаев. С каждым годом она увеличивается еще примерно на 1 тыс. "Если прогнозировать ситуацию заболеваемости на ближайшие годы, то примерно через 20 лет у нас будет выявляться около 70 тыс. новых случаев злокачественных опухолей. При этом смертность от злокачественных новообразований стабилизировалась и даже постепенно уменьшается: примерно на 1% в год", - констатировал заместитель директора РНПЦ.

По его мнению, это обусловлено прежде всего заслугами отечественной онкологической службы и всего здравоохранения в целом. "Результаты зависят не только от хорошего лечения пациентов, но и своевременного выявления онкозаболеваний, - отметил Сергей Красный. - Ни для кого не секрет, что при первой стадии пятилетняя выживаемость приближается к 100%, при второй уменьшается до 80%, при третьей составляет 50% и при четвертой - около 5-10%. Поэтому если мы всех пациентов будем выявлять в начальных стадиях, в первой и даже нулевой (а сейчас именно такая задача ставится), то результаты лечения будут наилучшие".

Сергей Красный подчеркнул, что рак - коварная болезнь, которая на ранних стадиях не проявляется, характерные симптомы возникают лишь на 3-4-й стадии. В этой связи в Беларуси разрабатываются скрининговые программы. "Сегодня у нас внедряется четыре уже показавших свою эффективность в пилотных проектах программы. Они направлены на скрининг рака предстательной железы, молочной железы, толстой кишки и шейки матки. Кроме того, проводится пилотный проект по скринингу рака желудка, и в ближайшее время начнется такой же по скринингу рака легкого. Если они покажут такую же эффективность, то тоже будут широко внедряться в республике", - отметил замдиректора РНПЦ.

Сегодня в Витебске проходит научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам ранней диагностики опухолей головы и шеи. На сегодняшний день они являются второй по частоте причиной смерти среди злокачественных новообразований в трудоспособном возрасте. Участниками мероприятия стали врачи лор-патологий, стоматологи, представители других специализаций, а также руководители учреждений здравоохранения.-0-