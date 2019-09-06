Смешарикам – зеленый, а Губке Бобу – остановиться: Wargaming и ГАИ провели урок по детской безопасности на дорогах

С 1 по 10 сентября в Беларуси проходит акция "Единый день безопасности", и Wargaming решила не быть в стороне, сообщили БЕЛТА представители компании. Заручившись поддержкой ОГАИ Октябрьского района, Минский центр разработки Wargaming провел сегодня открытый урок для учеников второго класса школы № 30.

Игры − родная стихия Wargaming, поэтому занятие прошло в игровой форме. Тем более что именно так информация лучше всего откладывается в детской памяти. Что особенно важно, когда речь идет о таких жизненно необходимых знаниях, как правила поведения на дороге.

После вступительного слова от Виктории Царук, старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска, на сцену вышел Юрий Краснов, эксперт с 20-летним стажем работы в ГАИ, который предложил ребятам интерактивную викторину: они разбирали дорожные ситуации с участием известных мультипликационных персонажей и учились распознавать правильные знаки дорожного движения, оформленные в привлекательном для детей стиле.

Кульминацией программы стало выступление юных инспекторов движения: старшеклассники устроили настоящее шоу с песнями и танцами, в легкой форме, с использованием богато иллюстрированного материала рассказали ученикам основные правила поведения на дороге. Дети полностью включились в происходящее, а в конце мероприятия получили подарки.

"Беларусь − страна с развитой автомобилизацией, поэтому проблема предупреждения аварийности здесь всегда актуальна, − рассказала Виктория Царук. − Поскольку дети и молодежь составляют основную группу риска, государство делает все возможное, чтобы приобщить эту категорию населения к безопасному поведению на дорогах".

"Все, у кого есть дети, знают, что любую серьезную информацию им нужно подавать нестандартным способом, − прокомментировала Вероника Летковская, менеджер специальных проектов Минского центра разработки Wargaming. − Исходя из этого, мы разработали урок в игровой форме, чтобы все нужные сведения отложились в памяти ребят".

"Значительную часть своего времени дети проводят в школе, поэтому именно здесь разумнее всего обучать их нормам безопасности, − сказал Юрий Краснов. − И делать это нужно в форме, сообразной возрасту и особенностям усвоения информации. Интерактивные задания подходят для этой цели лучше всего".

Это первый совместный проект такого рода, но далеко не первый опыт сотрудничества Wargaming с ГАИ. Ежегодно Госавтоинспекция помогает компании в организации безопасного движения во время проведения "Wargaming Fest: День танкиста".

В этом году фестиваль состоится 15 сентября. По традиции праздник будет проходить на колоссальной территории Парка победы. Вход на "Wargaming Fest: День танкиста" неизменно бесплатный.

О компании Wargaming

Wargaming − один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4500 сотрудников. Аудитория игр Wargaming, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 миллионов пользователей на всех крупных игровых платформах. В компании активно развивается социальное направление: Wargaming сотрудничает с музеями, реализует образовательные и благотворительные проекты, а также участвует в сохранении и популяризации военной истории.

Информационный партнер Минского центра разработки Wargaming − Белорусское телеграфное агентство