СМИ должны больше писать о проблемах, которые власть знает и решает - Лискович

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. СМИ должны больше писать о проблемах, которые власть знает и решает. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.

"СМИ играют и будут играть ключевую роль в объективной своевременной подаче материала, что позволяет сформировать у человека мнение о том или ином событии", - сказал Виктор Лискович.

По его словам, в последние годы белорусские СМИ претерпели серьезное развитие. "СМИ растут, борются за своего читателя. Сегодня все шире они присутствуют в социальных сетях. Мы обязаны говорить с людьми на их языке. В Instаgram - в одном виде подавать материал, в Facebook - в другом. Важна оперативность. Новость живет в электронных источниках порядка трех часов. Все борются за скорость - узнать и передать. Но самое главное - правдивость информации. Даже любой негатив нужно подавать через призму того, как нужно изменить ситуацию, чтобы не допускать этих ошибок в последующем", - отметил сенатор.

Виктор Лискович подчеркнул, что в печатных СМИ должно быть больше аналитических материалов.

"Мы сегодня мало пишем в газетах о тех проблемах, которые власть знает и решает. Если бы все это показывали нашим читателям, во-первых, они были бы более информированными, понимали бы, что над их проблемами работают. И еще момент - это бы не создавало определенное количество обращений в различные органы власти по тому или иному вопросу, который их волнует. Они бы находили ответы сразу", - сказал он.

Сенатор напомнил, что завтра пройдет награждение победителей XVII Национального конкурса "Золотая Литера". "В этом году на конкурс было подано 335 заявок в 25 номинациях. Широко представлены региональные СМИ - подано 270 заявок. В этом году на конкурс представлены очень сильные работы. Жюри очень трудно было принять решение. И, конечно же, победит сильнейший. Но главное не победа - главное участие. Даже проигравший получает дополнительные бонусы, потому что он участвовал, развивался и это его подстегнет работать еще лучше", - заключил Виктор Лискович.-0-