СМИ должны подталкивать общество задумываться о вызовах будущего - эксперт

23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Средства массовой информации должны подталкивать общество задумываться о вызовах будущего. Такое мнение высказал сегодня политолог из Молдовы, руководитель интернет-портала Виталий Андриевский во время панельной дискуссии XIV Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества", передает корреспондент БЕЛТА.

"Роль медиа - создавать контент, который бы содействовал развитию страны, региона, поднимать волнующие общество проблемы. Иногда стоит продвигать те идеи, которые сегодня, может быть, кажутся и ненужными, но они будут востребованы завтра. Например, через какое-то время многие профессии исчезнут в силу того, что мир развивается. Задача медиа, журналистов - поднимать эту тему, чтобы перевернуть общественное мнение. Кроме того, очень важно поднимать тему здоровья нации, во многих странах, в том числе в Молдове, эта задача не решается. Думаю, самое важное, чтобы СМИ шли хотя бы на шаг впереди общества", - подчеркнул Виталий Андриевский.

Одна из дискуссий, которая развернулась на полях Белорусского международного медиафорума, посвящена современным трендам интернет-журналистики, ее роли в решении социально-политических проблем регионов. "Региональным медиа сегодня важно решить два вопроса: встроиться в современную цифровую среду и сформировать вокруг себя лояльное сообщество пользователей. У них большой выбор источников информации, поэтому СМИ нужно завладеть своей аудиторией, размещая востребованный контент, чтобы люди не отдавали предпочтение неформальным пабликам и сообществам, где информация может быть не всегда достоверной и качественной", - отметил доцент кафедры периодической печати и веб-журналистики факультета журналистики БГУ Александр Градюшко.

Он обратил внимание участников дискуссии, что пользователи в интернете, как правило, общаются, развлекаются. В этих условиях журналисты должны стремиться к тому, чтобы заинтересовать аудиторию серьезными материалами. "Если брать регионы, то достаточно сильные, серьезные материалы публикуются в печатных изданиях, в интернете их редко можно встретить. Чтобы донести подобного рода вещи, нужно искать новые форматы подачи информации", - добавил доцент кафедры факультета журналистики.-0-