СМИ должны повышать в обществе престиж семейных ценностей - Артеменко

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. СМИ должны повышать в обществе престиж семейных ценностей, сообщила начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко на круглом столе "Крепка семья - крепка держава", который прошел в храме-памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, передает корреспондент БЕЛТА.

"Та система, которая выстроена в интересах семей с детьми, - национальное достояние государства. Но мы понимаем, что никакие социально-экономические меры не дадут эффекта, если не будем думать про укрепление института семьи, если в обществе не будет меняться отношение к семье, семейным ценностям. Конечно, здесь особую роль играют средства массовой информации", - сказала Марина Артеменко.

В связи с этим в программу "Здоровье народа и демографическая безопасность" на последующий период заложено значительное количество мероприятий по развитию информационного пространства в этом направлении. Речь идет о повышении в обществе престижа семейного образа жизни, семей с несколькими детьми.

Наряду с усилением информационной составляющей акцент будет сделан на повышении рождаемости в семьях вторых детей. Расширят меры, которые поддерживают семьи экономически, в частности программы семейного капитала и адресной социальной помощи.

Марина Артеменко считает важным повышать престиж отцовства. По ее словам, белорусские папы становятся все более продвинутыми в воспитании и развитии детей. Последние исследования Белстата показали, что папы наравне с мамами участвуют в подготовке детей к школе, уроков, проведении досуга. "Наша задача - поддерживать такие настроения путем развития общественных инициатив, различных просветительских, обучающих программ для отцов", - сказала она.

Начальник управления заметила, что о развитии страны судят по положению семьи и отношению к ней государства. В Беларуси сегодня в отличие от многих других стран весь период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет оплачивается. На законодательном уровне предоставлено право самой семье определять, кто будет находиться в таком отпуске. Это право может быть использовано не только мамой, но и отцом, бабушкой, дедушкой. Более того, поощряется равенство родителей в воспитании детей. Причем на отца, если он находится в отпуске, распространяются те же гарантии и льготы, что и на маму.

Действует ряд гарантий. Так, если в период отпуска по уходу за ребенком заканчивается контракт, то на отца и мать распространяется гарантия, в соответствии с которой этот контракт может продлеваться до достижения ребенком пяти лет.

Система государственных пособий включает 11 выплат, и их размер существенный. Например, единовременное пособие при рождении первого ребенка составляет Br2561 (10 БПМ), при рождении второго и последующих детей - Br3585,4 (14 БПМ). "Если суммировать все пособия, которые получает семья при рождении ребенка и в период ухода за ним, то в первые 12 месяцев выходит, что семья ежемесячно получает Br660 при воспитании одного ребенка, почти Br940 - двоих и более детей", - добавила Марина Артеменко.

Что касается тенденций, то увеличивается возраст вступления в брак. За последние 10 лет для мужчин он увеличился на 1,8 года, для женщин - на 1,7 года. Материнство также взрослеет: средний возраст матери при рождении ребенка в стране приближается к 30 годам.

Как показали результаты переписи населения, сохраняются традиционные нормы брачно-семейного поведения населения, то есть большинство граждан вступают в браки (49% женщин и 58% мужчин). Вместе с тем уровень брачности снижается, и за последние 10 лет его сокращение составило 18,5%.

Высоким остается уровень разводов. Если провести параллель с заключенными браками, то фактически каждый второй брак распадается. Наибольшее число разводов приходится на семейные пары, который прожили в браке 5-9 лет, это почти 30% от общего количества разводов. Среди расторгнутых браков наибольший удельный вес - 42% - приходится на возраст 30-39 лет, а это активный репродуктивный период.

В качестве положительной тенденции Марина Артеменко, в частности, отметила снижение количества детей, рожденных в незарегистрированных браках. Если 10 лет назад эта цифра составляла 20% от общего количества рожденных детей, то сегодня 11%.

Цикл круглых столов "Крепка семья - крепка держава" инициировало общественное объединение "Белорусский союз женщин".-0-