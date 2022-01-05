СМИ: польские дипломаты подтолкнули земляка на преступление

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытку побега из Беларуси подозреваемого в смертельном ДТП гражданина Польши организовали сотрудники генконсульства Польши в Бресте. Об этом рассказал сегодня журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.

Позже в репортажах белорусских телеканалов появилась информация о том, что к решению польских дальнобойщиков покинуть Беларусь причастна начальник отдела генерального консульства Польши в Бресте Ольга Касперчык. Телеканалы предоставили запись обсуждения сложившейся ситуации Ольгой Касперчык с начальником визового отдела диппредставительства: "Меня все еще беспокоит - не позвонить ли им (Збуцким. - Прим. БЕЛТА) и не сказать, что они должны поехать домой… Сама знаешь героя, который остался здесь, и он будет сидеть два года".

Как пояснили журналисты, "героем" дипломат называет гражданина Польши Ярослава Карповича, который 29 декабря 2021 был осужден за совершение подобного рода ДТП на трассе М1 также в районе г. Ивацевичи.

По информации, предоставленной телеканалом "Беларусь 1", Ольга Касперчык связалась с виновником ДТП и порекомендовала последнему покинуть территорию Беларуси: "Вас домой отпускают?" - "Неизвестно, сказали, что лучше бы остаться до понедельника…" - "Ясно. Я бы наверняка на вашем месте возвращалась бы домой. В любом случае, если у вас есть возможность выехать домой, то прошу вас рассмотреть это. Вас же могут перенаправить потом на другую работу, не в Беларусь".

Как сообщается в сюжете телеканала, польского водителя и его отца-напарника на дипломатическом авто доставили в Брест, где ими были приобретены билеты на рейсовый автобус Санкт-Петербург - Варшава.

Польские дипломаты знали, что у мужчины уже был письменный запрет на выезд, но осознанно подтолкнули его на преступление. В итоге при попытке пересечения госграницы поляк был задержан в пункте пропуска "Брест" сотрудниками Госпогранкомитета.

Подозреваемому в смертельном ДТП изменена мера процессуального принуждения, поляк заключен в изолятор временного содержания Ленинского отдела УВД Брестского облисполкома сроком на трое суток.-0-

Фото МВД