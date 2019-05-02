"СМІ ў Беларусі" - возможность для студентов журфака познакомиться с работодателями - замдекана

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "СМІ ў Беларусі" - возможность для студентов журфака познакомиться с потенциальными работодателями, отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА заместитель декана по воспитательной работе и социальным вопросам факультета журналистики БГУ Федор Дробеня.

"Благодаря этой выставке студенты увидят, что изменилось на медиапространстве за последнее время, познакомятся с работодателями, чтобы впоследствии устроиться на работу или попробовать себя в качестве внештатников. Это очень важно, поэтому мы стараемся, чтобы студенты всех курсов, особенно первого и второго, посетили выставку", - сказал Федор Дробеня.

Он обратил внимание, что факультет журналистики делает упор на подготовке универсальных журналистов. "Мы делаем акцент на знаниях в политике, экономике, культуре, спорте, чтобы журналист мог ориентироваться абсолютно во всех сферах и найти себя в любой ситуации. Разделение на специальности - это условность, потому что, к примеру, печатник может не только верстать и писать в газету, но и создавать видеоконтент, фотоиллюстрации, редактировать сайт. То же самое касается и других специальностей", - заметил замдекана.

Федор Дробеня рассказал, что на стенде факультета журналистики можно познакомиться со студенческим фотопроектом "Уникальная Беларусь". "Его инициировали сами студенты. К нам поступило более 100 заявок из разных учреждений высшего образования. Этим проектом мы хотели показать, что, имея под рукой только мобильный телефон, можно сделать прекрасные снимки, создать картину о том или ином событии", - он.

Выставка "СМІ ў Беларусі" открылась сегодня в Минске и будет работать по 4 мая. В ней участвуют более 50 экспонентов, которые представляют средства массовой информации Беларуси, России, Украины, стран Балтии, Узбекистана и Китая. Экспозиция, разместившаяся на площади более 1 тыс. кв.м, отражает весь спектр информационного пространства страны. В ней участвуют печатные и аудиовизуальные республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы, информационные агентства, операторы и дистрибьюторы кабельного телевидения, распространители печатной продукции, издательства.

Центральные темы выставки - 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, II Европейские игры, современные интернет-технологии, возрождение малой родины. Среди особенностей нынешнего форума - проведение 3 мая первого тематического Дня пиара, а также широкая презентация сетевых СМИ, среди которых интернет-издание Мediana.by, основанное совместно с факультетом журналистики БГУ, Министерством информации и Общественным пресс-центром Дома прессы. Традиционно в рамках выставки 3 мая на площадке "Дипсервис Холл" будут вручены награды победителям в 23 номинациях Национального конкурса печатных СМИ "Золотая литера" - в этом году на участие в нем поступило более 330 заявок. А 4 мая на "СМІ ў Беларусі" детский день, выставка будет представлена глазами самых юных ее участников.

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, Национального выставочного центра "Белэкспо", других органов госуправления, ведущих СМИ, общественных организаций.-0-