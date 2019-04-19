Смягчать наказание для наркодельцов недопустимо - Конюк

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Послабления в наказании наркодельцов недопустимы, заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, отвечая на вопросы журналистов после Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"С распространителями, наркодилерами нужно проводить жесткую борьбу, они делают бизнес на крови. Как послаблять ответственность? Этого нельзя делать", - сказал Александр Конюк.

Бывают ситуации, когда "молодые люди по бестолковости потребляют либо детям предложили делать закладки за деньги". По словам генпрокурора, в данном случае необходимо взвесить ситуацию, проанализировать. Что касается распространителей, так называемых наркобаронов, им нельзя снижать наказание.

Насчет борьбы с коррупцией Александр Конюк сообщил, что Генпрокуратурой были предложены некоторые изменения в соответствующий закон, еще предстоит принять организационные меры. Генпрокурор согласился, что этих мер недостаточно, поэтому предстоит подготовить комплекс мер по устранению причин и условий, порождающих данное явление.-0-