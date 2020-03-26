SMM-специалист, программист, тренер - о работе на удаленке

В январе 2020 года вступил в силу обновленный Трудовой кодекс. Теперь в законе подробно расписаны особенности регулирования труда работников, выполняющих дистанционную работу. Новации очень актуальны: с развитием социальных сетей и технологий удаленная работа стала очень популярной. Сегодня не обязательно арендовать офис и организовывать деятельность команды из одной точки, можно просто собрать специалистов в чате. Корреспондент БЕЛТА изучила рынок дистанционной работы в Беларуси и собрала впечатления о такой форме занятости у самих удаленщиков.

По данным одного из сайтов по поиску работы, белорусам предлагают дистанционную занятость по более чем 14 тыс. вакансий. Больше всего предложений - свыше 4 тыс. - в сферах IT и продаж. Свыше 3 тыс. вакантных мест на удаленке предлагают администраторам и тем, кто только начинает карьеру. Примерно по 2 тыс. вакансий доступны маркетологам и представителям науки и образования. Зарплата в зависимости от должности, опыта и навыков варьируется от Br1 тыс.

до Br19 тыс.

Плюс развития рынка дистанционной работы в том, что подходящую должность могут найти люди, живущие в сельской местности, находящиеся в декретном отпуске или имеющие инвалидность. Либо те, кто уже трудоустроен, но ищет подработку.

Анастасии Лебедченко мысль "а почему бы не работать из дома?" пришла во время учебы на 6-м курсе БГМУ и работы фельдшером скорой помощи. "До этого я всегда хотела попробовать себя в чем-то сродни журналистике. Романтично сравнивала себя с Кэрри из "Секса в большом городе" и мечтала, чтобы однажды меня назвали писательницей. Так меня занесло в соцсети - в то время как раз начали цениться продуманные и цепляющие тексты. Это был мой подарок себе", - призналась она.

Анастасия уже третий год работает удаленным SMM-специалистом в одной из столичных клиник женского здоровья. Ей удается совмещать онлайн-работу, не привязанную ко времени, с пятидневкой в роддоме, "разбавленной" ночными дежурствами, где она проходит интернатуру. В ее обязанности входит полное оформление трех аккаунтов клиники под ключ и их продвижение в соцсетях. Это занимает около 2-4 часов ежедневно по будням и около 6-8 часов в выходные дни. Девушка трудоустроена официально по договору подряда. По ее словам, в среднем ведение одного аккаунта под ключ стоит не менее $250 в месяц (цифра растет в зависимости от опыта, специфики продукта, сроков исполнения задач и долговременности проекта).

Среди плюсов такого вида занятости для Анастасии - возможность высыпаться (чего не скажешь о работе на скорой помощи) и хороший дополнительный доход. Минусы - ухудшающееся зрение (влияет работа за компьютером) и сложности переключения с домашнего релакса на рабочий режим.

Что касается перехода в офис, то девушка призналась: мысль работать в модных коворкингах была, потому что "на выходных из дома работать можно только благодаря титанической силе воли". Пока обходится без этого.

Тем, кто хочет перейти на удаленку, она советует мониторить сайты по поиску работы, задав в фильтре "удаленная работа". Работа, которая не кажется неподъемной и не вызывает страха вроде "как я этому научусь", - отличный вариант для старта. "Нужно четко понимать, что придется интенсивно учиться. Я делала это летом после 5-го курса - три месяца смотрела всевозможные курсы, читала книги и практически не отдыхала. Зато к сентябрю представляла собой готовенького специалиста без опыта, зато с запасом теории в голове, которую хотелось применить. Горящие глаза сделали свое дело - работа мечты стала моей. Чтобы еще больше мотивировать себя, взяла в кредит дорогой ноутбук. Я знала: это именно то, с чем я буду чувствовать себя той самой писательницей Кэрри. Сработало", - рассказала Анастасия.

Тестировщик Светлана Франкова на удаленке трудится меньше - около 2 недель. Девушка вдохновилась примером подруги, которая уехала в Таиланд на 4-месячную зимовку, и хочет в следующем году поступить так же. Пока она договорилась со своей компанией на 14-дневную удаленку, а дальше будет видно.

Светлана занимает должность Qa lead. В числе ее задач - проверка функциональности продуктов, которые разрабатывают программисты, менторство ребят в команде, распределение задач, общение с заказчицей из Калифорнии. У нее стандартный 8-часовой рабочий день и официальное трудоустройство. Зарплата может достигать $1-3 тыс.: все зависит от опыта и от того, "на сколько ты себя оцениваешь и сколько можешь запросить".

Плюсы подобной занятости - можно путешествовать и работать из любой точки мира, нет необходимости тратить время на дорогу на работу. Минусы девушка видит в том, что нужно обязательно организовать рабочее место: создать пространство, купить необходимую технику для работы. Иногда бывает сложно сконцентрироваться, не хватает коллектива для общения. Тем, кто хочет попробовать себя в удаленной работе, Светлана советует для начала договориться с руководством и поработать неделю из дома: этого хватит, чтобы понять, подходит ли вам такой формат.

Некоторые идут дальше, чем удаленная работа по найму, и организовывают себе постоянную удаленную занятость как ИП. Такой путь выбрала Ольга Мурашевич. Во время учебы в БГЭУ на факультете маркетинга она устроилась работать на один из белорусских финансовых порталов. Со временем наниматель предложил работать дистанционно. Потом девушка уехала в Италию учиться в магистратуре по профилю "финансы и риск-менеджмент". Там завела блог о личных финансах в Беларуси, который стал ее основной деятельностью.

Сегодня Ольга - личный финансовый консультант. "Помогаю белорусам управлять деньгами. Большую часть времени живу в Италии, поэтому все обучение и консультации - в онлайне. С декабря начала сотрудничать со СМИ, пишу обзоры кредитов раз в неделю. Еще преподаю итальянский 1,5 года. Но беру всего 2-3 ученика в месяц. Основная сфера деятельности - финансы", - рассказала Ольга.

Она консультирует по любым вопросам - от составления бюджета до инвестирования. На работу уходит около 4-6 часов в день. Но это не похоже на пятидневку в офисе. Можно неделю не работать, но потом в режиме 24/7 решать вопросы.

Ольга зарегистрирована как ИП. В месяц зарабатывает от 700 до 1200 евро. По ее словам, доход немного варьируется в зависимости от сезона: в предновогодний период финансовые консультации никому не нужны. Но в основном все зависит только от способности создать и преподнести продукт.

Что касается преимуществ и недостатков удаленной работы, то девушка призналась: проще перечислить минусы, плюсов слишком много. "Последние 5 лет я высыпаюсь: подстраиваю работу, чтобы начинать не раньше 9 утра. Могу взять мини-отпуск в любой момент, и это никак не скажется на доходе. А еще в жизни стало меньше неадекватного: людей, действий, решений. Основной минус - стершаяся грань между работой и жизнью, становится сложно отдыхать и работать дома. На такие случаи есть коворкинг", - рассказала она.

Дистанционная работа на себя - вариант не для всех. "На удаленке другой уровень ответственности за себя, отсутствие гарантий. Я бы посоветовала сравнить, что страшнее: постоянно что-то делать без фиксированной зарплаты или отсиживать с 9 до 18 в надежде, что не уволят. Да, есть навыки и опыт, которые сложно получить самому. Для этого нужен офис. Но одно дело - поработать в крупной международной компании, получить опыт и начать работать на себя. И другое - выполнять каждый день одно и то же, без роста и перспектив", - заключила Ольга.

Психолог Катерина Зданович пришла к дистанционной работе на себя из найма. "Мой путь к удаленной работе длился 14 лет. Первое образование торговое, поэтому, пока не получила диплом психолога, работала в торговле. С 2011 года занимаюсь исключительно психологией: пришла работать в социальную сферу и начала формировать частную практику. А год назад ушла с хорошей работы и открыла ИП", - вспоминает она.

Катерина - психолог, гештальт-терапевт, ведет личный прием и консультирует онлайн. Работает в двух направлениях: с молодыми женщинами (саморазвитие и личностный рост, поиск своего дела и целеполагание, отношения с собой и близкими) и с парами, которые только сошлись или имеют небольшой стаж семейной жизни (взаимоотношения и роли в паре, конфликты и кризисы, репродуктивные сложности и психологическое бесплодие). Работа занимает обычно 4-5 часов в день - до 20 часов в неделю.

На работе в найме она за месяц получала около Br1 тыс. К такой цифре пришла спустя пару месяцев частной практики. При этом у нее не бывают одинаковые суммы - все зависит от количества рабочих часов.

Из плюсов удаленной работы на себя Катерина выделила возможность заниматься любимым делом столько, сколько хочется, без бумажной волокиты и начальника. Есть гибкий график работы, не приходится тратить время на дорогу и общественный транспорт, в перерывах между консультациями можно заняться своим сайтом, прогуляться около дома или заварить кофе в любимой кружке. В кайф и то, что можно посреди рабочей недели днем выбраться за город или в кино, пока все на работе.

Минусов она не видит. "Я по натуре интроверт и не скучаю по офисной жизни и корпоративам. А дружеские отношения с прежними коллегами поддерживаю до сих пор, вместе ходим на выставки и встречаемся за чашкой кофе", - призналась Катерина.

Тем, кто тоже хочет перейти на удаленку, она советует для начала организовать рабочее место. Идеально, если есть отдельная комната, как минимум свой стол. Надо учитывать присутствие дома детей, родителей, других членов семьи и даже питомцев - это будет напрямую влиять на работу. Некоторым работа дома не подойдет, добавила Катерина: есть люди, которым важно быть частью команды или корпорации, они получают массу энергии, позитива и мотивации от корпоративного духа, таким дома будет скучно. Нужно честно ответить себе, можете ли вы концентрироваться и абстрагироваться для сосредоточенной работы, удастся ли организовать все условия дома. "А еще нужно быть готовым: узнать все это можно лишь перейдя на удаленную работу. Да, это риск, но и новый опыт. Там, где мы упираемся в сложности, начинается новая точка роста. Я - за смелость пробовать", - заключила психолог.

Ольга Доморадская тоже получила экономическое образование, но ушла в другую сферу - выбрала спорт. Сначала работала групповым тренером, потом получила образование персонального. Теперь постепенно переводит тренировки в режим онлайн, разрабатывает проекты по питанию и осанке.

Своим клиентам она прописывает спортивные программы, следит за выполнением упражнений через Skype, Zoom, видеоотчеты. Она составляет рационы питания и ведет Telegram-канал. Оформлена как ИП, зарабатывает около $1 тыс. в месяц. "Зарплата зависит от количества проданных пакетов услуг и клиентов. Если не заниматься рекламой и лояльностью, то долго не протянуть. Вообще фитнес-сезоны - это весна и осень. У меня сезонов нет, потому что подход другой: я больше за здоровье и заботу о себе, чем просто за физическую активность. Поэтому колебания в прибыли некритичные", - рассказала Ольга.

Особенность удаленной работы на себя в том, что нет начальника. Это плюс и минус одновременно: нужно всегда быть организованной, ответственной, пунктуальной, не расслабляться. "Неправда, что на удаленке ни от кого не зависишь. Зависишь от клиентов, как минимум", - добавила она.

Из минусов - отсутствие отпуска, выходного, больничного. "Если не в строю, то теряешь деньги. Можешь позволить себе полениться, но потеряешь в прибыли. Постоянно в голове тысяча мыслей о настоящем, будущем, заработке и налогах. Никто ничего на блюдечке не принесет и не решит. И это притом, что пока у меня нет людей в найме, потом будет сложнее. Удаленка - это про самодисциплину, цели и много работы. В офисе я думала меньше, потому что исполнять указания проще. Есть время на паузы. На удаленке - нет", - рассказала девушка.

Учитывая недостатки удаленной работы на себя, у Ольги не раз были мысли вернуться в офис. Дома - перегруз мыслей и ответственности, в офисе - работа по графику, стабильная зарплата, защита и соцпакет. "Но с моим складом характера и своенравием этого недостаточно", - призналась Ольга.

Тем, кто тоже думает об удаленной работе на себя, но боится попытаться, она советует верить в себя. "Бывают ситуации, когда хочется паузы и защиты, когда сильно устаешь от работы днями и ночами. Важно понимать, что все зависит от тебя и все возможно. Все будет, если сильно захотеть и идти вперед", - заключила она.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-