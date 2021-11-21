Смоляк: военные Польши должны отказаться от выполнения убийственных приказов

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нечеловеческое отношение к беженцам со стороны Польши вызывает недоумение и возмущение, заявила корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Алла Смоляк.

"Белорусская земля знает, что такое боль и горе. Память о военных событиях, когда погиб каждый третий белорус, жива. И сегодня, в современном цивилизованном мире, в XXI веке, когда видишь то нечеловеческое отношение, издевательства, которым подвергает Польша беженцев, испытываешь возмущение и недоумение", - сказала она.

По словам сенатора, использование светошумовых гранат, газа, водометов в отношении безоружных людей, детей и женщин - это кощунство, преступление. "Сложно представить эмоции беженцев, которые, оставив родные дома, отправились в путь к новой жизни и столкнулись с такой жестокостью, бессердечностью, получили газ в глаза, были облиты из водометов в минусовую температуру. Удивляет реакция коллективного Запада, точнее, практически ее полное отсутствие, - отметила Алла Смоляк. - Мы не слышим осуждения польской стороны за то, что она подвергает таким мукам замерших людей, которые находятся на улице. Вооруженные силы Польши должны отказаться от выполнения убийственных, нарушающих международное законодательство приказов тех, кто оторвался от реальности, оценить ситуацию с беженцами на границе". -0-