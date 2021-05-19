Смычек: 90% пациентов с COVID-19 после стационарной реабилитации возвращаются к труду

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 90% пациентов, перенесших COVID-19, после стационарной реабилитации возвращаются к труду, сообщил журналистам директор Республиканского научно-практического центра медицинской экспертизы и реабилитации, доктор медицинских наук, профессор Василий Смычек, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня в стране под реабилитацию перепрофилированы 663 койки, это много. С апреля прошлого года по апрель нынешнего мы успели прореабилитировать 15 тыс. пациентов стационарно, я не говорю про амбулаторный этап. Из этих людей, что прошли реабилитацию, 90% возвращаются к труду с закрытым листком трудоспособности", - сказал Василий Смычек.

Закрывая больничный, медики учитывают состояние пациента: насколько он может вернуться к труду.

В РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации в Городище пациентам после перенесенной коронавирусной инфекции помогают "раздышаться". "У нас не просто лечебная физкультура, а комплекс дыхательной гимнастики. С каждым занимается психолог или психотерапевт, - отметил директор центра. - Люди приходят напуганные, с плохим сном, у них нарушена деятельность нервной системы, масса осложнений тех хронических заболеваний, которые у них были. Им, конечно, нужно оказывать помощь".

"Мы видим, в том числе по нашему РНПЦ, что 90% людей выписывается с очень даже неплохим результатом, когда можно закрыть листок нетрудоспособности. Остальные идут долечиваться по месту жительства", - добавил Василий Смычек.-0-