Снайперы Группы "А" КГБ стали лучшими на кубке мира среди спецподразделений в Чехии

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Группы "А" Комитета государственной безопасности Беларуси победила на 11-м Снайперском кубке мира, который прошел в чешском городе Бзенец. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в спецподразделении.

В соревнованиях участвовали 38 команд из России, Великобритании, США, Германии, Чехии, Словакии, Польши, Франции, Кении, Израиля и Италии. Беларусь была представлена снайперскими парами Группы "А" и спецподразделения МВД "Алмаз", сотрудник которого стал лучшим стрелком турнира.

В течение трех дней военнослужащим необходимо было выполнить несколько десятков специальных упражнений. Они отрабатывали стрелковую составляющую, особенности действий в различных условиях и использование тактической экипировки. "Специфика самих соревнований предполагала выполнение как так называемых полицейских упражнений (на коротких дистанциях с достаточно небольшими целями), так и упражнений военного раздела (когда больше размер целей, но и увеличены дистанции - вплоть до 800 м), - рассказал один из сотрудников Группы "А", руководитель команды. - Однозначно проверяли и выдержку стрелков. В некоторых упражнениях от того, насколько крепки нервы стрелка, зависел результат".

В этот раз главную конкуренцию белорусской команде составили снайперы из Росгвардии России и полиции Словакии, которые завоевали соответственно серебро и бронзу кубку мира. Однако места на пьедестале могли распределиться иначе. "Заключительное упражнение соревнований могло ключевым образом поменять диспозицию в таблице турнира. Оно выполнялось в условиях, максимально приближенным к боевым. Сотрудники в полной экипировке за очень короткое время занимали позицию для стрельбы и поражали цель на дистанции более 500 м", - отметил собеседник.

Как правило, белорусские военнослужащие готовятся к соревнованиям за несколько дней. "В нашем подразделении в целом система подготовки сотрудников строится, исходя из того, что мы готовимся выполнять боевые задачи. Для подготовки к спортивным состязаниям мы выделяем минимум времени", - обратил внимание руководитель команды. У них есть время познакомиться со спецификой турнира, собрать необходимую экипировку и проверить свое вооружение.

По словам представителя Группы "А", для белорусских спецподразделений призовые места на снайперских соревнованиях не редкость. "Мы часто встречаемся на пьедестале с командами из России, достаточно сильны специалисты из Украины, Словакии, Чехии. Другие команды, может, реже бывают на пьедестале, но с учетом специфики их работы назвать их слабыми будет невозможно и однозначно неправильно", - подчеркнул он.

В Снайперском кубке мира, который регулярно проходит в Чехии, Беларусь принимает участие второй раз. В прошлом году страну представляли бойцы из спецподразделения МВД "Алмаз", которые также завоевали первое место.-0-

Фото предоставлены спецподразделением Группы "А" Комитета государственной безопасности Беларуси