Снег и до -10°С градусов мороза ожидается в Беларуси 30 января

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29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и до 10 градусов мороза ожидается в Беларуси 30 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет преобладать облачная погода. Ночью преимущественно по северо-востоку пройдет кратковременный снег. Днем по Брестской и Гомельской областям ожидается снег, на остальной части территории страны местами небольшой снег. Ночью в северных районах будет слабая метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный 4-9 м/с, ночью по северу с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, днем - минус 1-6.-0-