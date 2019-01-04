Снег и до -11°С ожидаются в Беларуси 5 января

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег, гололедица и до 11 градусов мороза ожидаются в Беларуси 5 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет преобладать облачная погода. В отдельных районах ожидается слабая метель, по западу страны местами мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется южный, днем с переходом на северный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов мороза, днем - минус 1-6. В западных районах ночью будет 2-4 градуса ниже нуля, днем - от нуля до плюс 1.-0-
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