Снег и до -12°С ожидается в Беларуси в выходные

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и до 12 градусов мороза ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"До конца января в Беларуси сохранится зимний характер погоды. Осадки будут идти в виде снега, а температура воздуха в течение суток в основном будет находиться ниже нулевой отметки, ночью при прояснениях возможно понижение до 10-12 градусов мороза. Такой температурный фон близок к уровню январской нормы. По данным на утро 28 января, высота снежного покрова по стране составляет 1-29 см, в аэропорту Гродно высота сугробов - 43 см", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 29 января, на большей части территории страны пройдет снег, ночью местами по востоку сильный снег. Местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется ночью переменных направлений слабый, днем западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, при прояснениях - до минус 10. Днем будет от нуля до минус 5.

В субботу, 30 января, местами по стране, днем по югу пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, при прояснениях - до минус 12. Днем будет 1-6 градусов ниже нуля.

В воскресенье, 31 января, местами по стране, ночью по юго-востоку ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, при прояснениях - до минус 12. Днем будет 1-6 градусов ниже нуля.

По предварительным прогнозам синоптиков, в начале следующей недели существенного изменения в погодных условиях не ожидается.-0-

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