Снег и до -12°С ожидаются в Беларуси в выходные

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и до 12 градусов мороза ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В конце февраля и в первых числах марта в Беларуси был повышенный температурный режим. Теперь в атмосфере наметились изменения. Сегодня в утренние часы к северным районам нашей страны подошел холодный атмосферный фронт. Смещаясь к югу, осадков он принесет немного. Но вслед за ним распространится холодный воздух, и температурный фон приблизится к климатической норме, характерной для этих чисел марта", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 5 марта, местами по Беларуси пройдут кратковременные осадки (в основном снег, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, при прояснениях - до минус 9. Днем будет от минус 2 до плюс 4.

В субботу, 6 марта, погоду в стране обусловит неустойчивая холодная воздушная масса, смещающаяся со Скандинавского полуострова. Будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдет небольшой кратковременный снег. На дорогах местами ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, при прояснениях - до минус 11. Днем будет от минус 3 до плюс 3.

В воскресенье, 7 марта, страна окажется под влиянием атмосферных фронтов от атлантического циклона, смещающегося с севера Скандинавского полуострова на Вологодскую область России. Беларусь при этом окажется в его ветреной части. Во многих районах ожидается сильный порывистый ветер западного направления. Ночью местами, утром и днем на большей части страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, днем будет от минус 1 до плюс 4 градусов.

В понедельник, 8 марта, ожидается не весенняя погода, но постепенно стихнет ветер. Ночью на большей части страны, днем местами пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов мороза, в северных районах при прояснениях - минус 10-12. Днем будет от минус 6 по северу до плюс 2 по югу Беларуси.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей рабочей недели сохранится зимний характер погоды с пониженным температурным режимом.-0-

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