Снег и до -5°С ожидается в Беларуси в выходные

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и до 5 градусов мороза ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Сегодня метеорологические условия в стране формирует теплая часть циклона, названного немецкими синоптиками "Таня". В такой ситуации температурный фон на 3-5 градусов превысит климатическую норму", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 27 ноября, погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты от этого циклона, центр которого с севера Ботнического залива смещается на Тверскую область России. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный, северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, днем - от нуля до плюс 6 градусов.

В предстоящие выходные скажется влияние атмосферных фронтов и прохладной воздушной массы, распространяющейся с северо-запада Европы. Ожидается много облаков. В субботу, 28 ноября, на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки, в основном в виде снега, мокрого снега. Ночью и утром местами возможны слабые туман, гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем - от минус 2 до плюс 4 градуса.

В воскресенье, 29 ноября, на большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1, днем - от минус 3 до плюс 3 градусов.

"На предстоящей неделе будет преобладать зимний характер погоды. По предварительным прогнозам синоптиков, температурный режим во многих районах Беларуси сначала вернется в климатические рамки, а в первых числах календарной зимы среднесуточные температуры даже окажутся немного ниже нормы. На значительной части территории установится снежный покров", - отметили в Белгидромете.

В понедельник, 30 ноября, погодные условия продолжат формировать фронтальные разделы, смещающиеся с севера Европы. Поэтому на большей части территории Беларуси пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 7, днем - от минус 4 до плюс 1 градуса.

Во вторник и среду, 1-2 декабря, погоду будут формировать арктические воздушные массы и малоактивные фронтальные разделы. Атмосферное давление вырастет, облака начнут рассеиваться, осадков станет меньше. Лишь в отдельных районах страны возможен кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 1-7, при прояснениях - 8-10 градусов мороза. Днем будет от минус 5 до плюс 1.-0-

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