Снег и до -8°С ожидается в Беларуси 13 января

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12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и до 8 градусов мороза ожидается в Беларуси 13 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдет снег, местами слабая метель. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит от нуля до минус 6, ночью при прояснениях - до 8 градусов мороза.-0-