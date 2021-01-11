11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и гололедица ожидаются местами по Беларуси 12 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, южный 4-9 м/с, днем по северо-западу с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, по северо-востоку - до минус 11. Днем будет от минус 4 до плюс 1 градуса.-0-

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