13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 14 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдет снег, днем местами ожидается слабая метель. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит 8-14 градусов мороза, по юго-западной половине - 2-7 градусов со знаком минус.-0-

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