17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 18 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно, по востоку с прояснениями. В западных и центральных районах пройдет снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от 3 до 9 градусов мороза, ночью по востоку при прояснениях - 10-12 градусов со знаком минус.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды для вашего города