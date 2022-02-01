1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 2 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, утром и днем по юго-западу с дождем. Местами ожидаются налипание мокрого снега, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с, днем по югу порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 градусов по западу до минус 9 по востоку. Днем будет минус 4 - плюс 2 градуса.-0-

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