Фото из архива
27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 28 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет облачно. Временами будут идти осадки, преимущественно снег, мокрый снег. Местами возможно налипание мокрого снега, туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем - от минус 1 до плюс 4 градусов.-0-