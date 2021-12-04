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04 декабря 2021, 12:10

Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 5 декабря

Фото из архива
Фото из архива

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 5 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром местами возможен слабый туман. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного.

Температура воздуха в ночные часы составит 2-8 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов.-0-

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