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4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 5 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром местами возможен слабый туман. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного.
Температура воздуха в ночные часы составит 2-8 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов.-0-
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