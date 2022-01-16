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16 января 2022, 13:00

Снег ожидается в Беларуси 17 января

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег ожидается в Беларуси 17 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно, днем с прояснениями. Над большей частью Беларуси пройдет снег, в отдельных районах ожидаются метель и слабый гололед. Ночью местами, днем во многих районах на дорогах будет гололедица. Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный на большей части территории сильный порывистый, в отдельных местах очень сильный порывистый.

Атмосферное давление ночью и утром будет интенсивно падать, днем - расти.

Температура воздуха ночью составит от 0 до минус 6 градусов. Днем будет от минус 1 до плюс 4.-0-

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