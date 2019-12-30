30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег с дождем и гололедица ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В последние выходные декабря в Беларуси все же установился зимний характер погоды. Подморозило, во многих районах образовался снежный покров. Больше всего снега выпало в центральных и северных районах страны. Но, к сожалению, погода нестабильна, и накануне Нового года нас еще ожидает оттепель. Виной тому атлантический циклон, который смещается по северу Европы: он обусловит ветреную с осадками погоду. Но в новогоднюю ночь вновь подморозит, так что на дорогах будет скользко", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 31 декабря, ночью преимущественно по северу страны, утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром прогнозируется слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Во многих районах сохранится сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - от нуля до плюс 5 градусов.

В среду, 1 января, ночью и утром временами ожидается снег, слабая метель. Днем будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ночью и утром сохранится порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5 градусов, днем - от минус 3 до плюс 3 градусов.

В четверг, 2 января, в отдельных районах Беларуси пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса, днем - от минус 1 до плюс 5 градусов.

В пятницу, 3 января, будет преимущественно без осадков. Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - от нуля до плюс 6 градусов.

В субботу, 4 января, ночью местами, преимущественно по северо-западу страны, днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 6 до плюс 1 градуса, днем будет от минус 2 до плюс 3 градуса.

В воскресенье, 5 января, временами будет идти небольшой снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 7 градусов, днем - от минус 5 до плюс 1 градуса.-0-

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