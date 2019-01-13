Снег с дождем и сильный ветер ожидаются в Беларуси 14 января

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и дождь ожидаются в Беларуси 14 января, местами по республике на дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Преобладать будет облачная погода. Временами ожидаются осадки - снег, мокрый снег и дождь. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный порывистый, днем по западу в отдельных районах сильный порывистый - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до одного градуса тепла. Днем прогнозируется от 3 градусов мороза до плюс 3 градусов.-0-

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