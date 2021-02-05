Снегопад не принес массовых отключений в электросетях - "Белэнерго"

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный снегопад в центральной части Беларуси в этот раз не принес массовых отключений электроэнергии, проинформировало в своем Telegram-канале ГПО "Белэнерго", сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что с 6.00 4 февраля по 6.00 5 февраля восстановлено электроснабжение в 132 населенных пунктах. В обычные погожие дни до снегопада за сутки восстанавливали около 50-60, уточнили в "Белэнерго".

"Эти (132. - Прим. БЕЛТА) населенные пункты - небольшие деревни до 50 жителей и хутора. Все жители этих 132 населенных пунктов могут комфортно проживать в 2-3 больших многоэтажных домах в городском спальном районе. Тем не менее энергетики всегда находятся на страже бесперебойного энергоснабжения", - говорится в сообщении.-0-