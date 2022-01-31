31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снежная погода сохранится в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Североатлантический циклон "Надя", господствующий на территории нашей страны в последние сутки, вернул зимний пейзаж в юго-западные регионы страны, где снежный покров уже было растаял. Так, на утро понедельника повсеместно по республике наблюдается снежный покров высотой от 1 см по юго-западу до 32 см по северо-востоку, на метеостанции Мстиславль высота сугробов достигает 38 см", - рассказали синоптики.

Во вторник, 1 февраля, циклон окажется над Московской областью, а в Беларусь будет поступать неустойчивая воздушная масса, поэтому во многих районах страны пройдет небольшой снег, местами слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит 3-8 градусов мороза, в дневные - ноль - минус 5.

В среду, 2 января, на территорию Беларуси сместится очередная система атмосферных фронтов с Польши. На большей части территории пройдет снег, мокрый снег, утром и днем местами налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью будет минус 2-9, при прояснениях до минус 11. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 5 до плюс 2 градусов.

В четверг, 3 января, сохранится влияние фронтальных разделов, постепенно уходящих на восток, днем на западные районы Беларуси начнет распространяться область повышенного атмосферного давления. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по восточной половине страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит минус 2-9, при прояснениях до минус 12. Днем будет минус 6 - плюс 1 градус.

В пятницу, 4 февраля, будет преимущественно без осадков, лишь днем по западу страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха в ночные часы составит минус 8-15, при прояснениях до 18 градусов мороза. Днем температура воздуха составит минус 2-9 градусов. В западных районах страны ночью будет минус 5-7 градусов, днем - около нуля.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь