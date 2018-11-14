СНГ последовательно проводит меры по укреплению стабильности и безопасности - Дружинин

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Содружество Независимых Государств твердо и последовательно проводит меры по укреплению стабильности и безопасности, заявил директор Департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполкома СНГ Альберт Дружинин сегодня на заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран Содружества, передает корреспондент БЕЛТА.

"С момента своего основания Содружество твердо и последовательно осуществляет меры по укреплению стабильности и безопасности, совместному противодействию современным вызовам и угрозам. Важная роль в этом принадлежит Совету руководителей подразделений финансовой разведки. Ни один вид правоохранительной деятельности не обходится без содействия финансовой разведки", - подчеркнул Альберт Дружинин.

Одним из важнейших приоритетов он назвал обеспечение адекватного и эффективного реагирования на возрастающую агрессивность международного терроризма. "В связи с этим хотелось бы отметить активное участие совета в осуществлении мер по выявлению лиц, причастных к деятельности и финансированию террористических организаций, противодействию легализации и изъятию преступных доходов в рамках операций "Барьер" и "Пять элементов", по совершенствованию правовой базы межгосударственного сотрудничества, а также практическому взаимодействию совета с иными органами отраслевого сотрудничества СНГ и их рабочими структурами по реализации комплексного подхода в обеспечении безопасности на пространстве Содружества", - сказал директор департамента.

Альберт Дружинин отметил, что безопасность на пространстве Содружества напрямую зависит от общего уровня межгосударственного сотрудничества."В ходе саммита глав государств 28 сентября в Душанбе состоялся содержательный обмен мнениями о деятельности в рамках СНГ и перспективах ее совершенствования. Особое внимание лидеры государств уделили вопросам сотрудничества в сфере безопасности", - напомнил он. В частности, утверждена Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, подписано Соглашение о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, где актуализированы пути, формы и методы совместных действий в данном направлении.-0-