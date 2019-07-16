Снижение уровня воды в реке Вилия подтолкнуло Беларусь и Литву к активизации диалога в сфере экологии

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с состоянием уровня воды в реке Вилия (Нярис) стала главной темой на встрече, которую провели временный поверенный в делах Беларуси в Литве Екатерина Ермилина и министр окружающей среды соседнего государства Кястутис Мажейка. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве республики в Литве.

"Белорусская сторона проинформировала о том, что аномальные погодные условия и недостаточное количество атмосферных осадков в первой половине 2019 года в силу географической близости двух стран негативно повлияли на водоемы на обеих территориях. Беларусь столкнулась с проблемой снижения уровня воды, в том числе в реке Вилия (Нярис) и Вилейском водохранилище", - рассказали в посольстве.

С учетом этого была подчеркнута важность развития белорусско-литовского диалога в сфере природопользования и экологии, выработки действенных механизмов обмена информацией, в том числе о состоянии трансграничных вод.

Беларусь предложила актуализировать работу в рамках Технического протокола Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и профильного министерства Литвы о сотрудничестве в области мониторинга и обмена информацией о состоянии трансграничных поверхностных вод от 10 апреля 2008 года.

"Сторонами достигнуто понимание важности регулярного рабочего диалога по линии экспертов, посольства и Министерства окружающей среды Литвы по вопросам, связанным с развитием двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды и рационального природопользования", - резюмировали в дипмиссии.

Как сообщали ранее СМИ, Министерство окружающей среды Литвы обращалось к коллегам в Беларуси с просьбой оказать помощь в восстановлении уровня реки Нярис (Вилии), который резко снизился вследствие засухи. Белорусская сторона также заявляла о значительном, но не критическом снижении уровня воды в Вилии на своей территории.

Река Вилия - река в Беларуси и Литве, правый приток Немана. Длина реки - 498 км, из них 264 км на территории Беларуси. Вилия играет очень важную роль в экономике страны. На реке в районе Вилейки построено Вилейское водохранилище, расположенное на расстоянии 167 км по реке от границы с Литвой. Площадь водохранилища - 77 кв.км. Вилейское водохранилище используется для подачи воды в Вилейско-Минскую водную систему для водоснабжения Минска и улучшения санитарного состояния реки Свислочь. За счет размещения водохранилища в многоводные периоды благодаря возможностям регулирования стока можно снизить пики весенних половодий и летне-осенних дождевых паводков и уменьшить их негативное влияние на нижерасположенном участке реки Вилии. В маловодные и в очень маловодные периоды увеличивается водность реки на нижерасположенном участке за счет организации попусков из водохранилища.-0-