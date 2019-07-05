Снижение уровня воды в Вилии на территории Беларуси не является критичным - эксперт

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снижение уровня воды в реке Вилия на территории Беларуси находится в пределах естественных колебаний уровенного режима и не является критичным, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела мониторинга и государственного водного кадастра Центрального научно-исследовательского института комплексного использования водных ресурсов Владимир Корнеев.

Белгидромет проводит регулярные наблюдения для мониторинга водного режима Вилии. Наиболее полный ряд наблюдений на нижнем участке реки имеется по гидрологическому пункту вблизи населенного пункта Михалишки (37,33 км выше по течению реки от трансграничного створа с Литвой).

"Анализ уровенного режима реки Вилия на трансграничном участке за 2019 год по гидрологическому посту у Михалишек показал значительное снижение уровней воды в сравнении со среднегодовыми показателями, что соответствует очень маловодным условиям. Такие условия могут наблюдаться не чаще одного раза в 33 года", - сказал Владимир Корнеев.

Анализ водопользования в бассейне Вилии, по данным государственного водного кадастра, показал, что оно сохранилось на прежнем многолетнем уровне и не могло оказать значительного негативного воздействия на уровенный режим реки Вилия. "Можно сделать определенный вывод, что сложившаяся ситуация с уровнями воды в реке Вилия находится в пределах естественных колебаний уровенного режима, что на данный момент характерно и для большинства других рек Беларуси. Основная причина данной ситуации - малое количество выпавших осадков в первой половине 2019 года. При увеличении количества осадков ситуация значительно улучшится", - подчеркнул специалист.

Ранее литовский новостной портал DELFI со ссылкой на Министерство окружающей среды Литвы сообщил о намерении литовской стороны обратиться к Беларуси за помощью в восстановлении уровня реки Нерис (Вилии), который резко снизился вследствие засухи.

Река Вилия - река в Беларуси и Литве, правый приток Немана. Длина реки - 498 км, из них 264 км на территории Беларуси. Вилия играет очень важную роль в экономике страны. На реке Вилия в районе Вилейки построено Вилейское водохранилище, расположенное на расстоянии 167 км по реке от границы с Литвой. Площадь водохранилища - 77 кв.км. Вилейское водохранилище используется для подачи воды в Вилейско-Минскую водную систему для водоснабжения Минска и улучшения санитарного состояния реки Свислочь. За счет размещения водохранилища в многоводные периоды благодаря возможностям регулирования стока можно снизить пики весенних половодий и летне-осенних дождевых паводков и уменьшить их негативное влияние на нижерасположенном участке реки Вилия. В маловодные и в очень маловодные периоды увеличивается водность реки на нижерасположенном участке за счет организации попусков из водохранилища.-0-